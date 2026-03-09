Zyrtari më i lartë i sigurisë në Iran: Siguria në Ngushticën e Hormuzit "e pamundur" mes luftës së vazhdueshme
Zyrtari më i lartë i sigurisë në Iran tha se siguria në Ngushticën e Hormuzit është "e pamundur" të arrihet mes luftës së vazhdueshme në rajon.
"Është e pamundur që të arrihet ndonjë siguri në Ngushticën e Hormuzit mes flakëve të luftës të ndezura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli në rajon", shkroi Ali Larijani në platformën e kompanisë amerikane të rrjeteve sociale X.
Ai shtoi se kjo do të ishte veçanërisht e vërtetë nëse përpjekja për siguri është "projektuar nga palët që nuk ishin larg për të mbështetur këtë luftë dhe për të kontribuar në përshkallëzimin e saj".
Më herët, presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca dhe aleatët e saj po përgatitin një mision detar "krejtësisht mbrojtës" që synon rihapjen e ngushticës dhe eskortimin e anijeve pasi të kalojë faza më intensive e konfliktit në Lindjen e Mesme.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur ndjeshëm që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri tani më shumë se 1.200 persona, përfshirë liderin suprem iranian Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme të gjera, duke shënjestruar baza amerikane, objekte diplomatike dhe personel ushtarak në të gjithë rajonin, si dhe disa qytete izraelite. /AA/