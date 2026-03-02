Pamje që thuhet se tregojnë një aeroplan luftarak, që duket të jetë F-15 amerikan, që rrëzohet në Kuvajt
Një aeroplan që supozohet të jetë një aeroplan luftarak amerikan F-15E Strike Eagle u rrëzua pranë Al Jahra, Kuvajt.
Dhe videot e shpërndara gjerësisht në mediat sociale treguan atë që u identifikua si një F-15E Strike Eagle që u rrëzua në perëndim të Al Jahra, Kuvajt.
Tymi i bardhë ishte i dukshëm në qiell, duke çuar në spekulime të shumta.
Reports say an F-15 fighter jet has been downed over Kuwait pic.twitter.com/p4oD7lRZBF
— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 2, 2026
Si piloti ashtu edhe oficeri i sistemeve të armëve në bord duket se mbijetuan, me pamje që tregonin një nga anëtarët e ekuipazhit duke zbritur me parashutë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Një video shtesë tregoi anëtarin e ekuipazhit duke u vendosur në një automjet civil nga vendasit përpara se të transferohej te autoritetet lokale në Kuvajt.
Footage shows two pilots ejecting and parachuting from a U.S. F-15 fighter jet over #Kuwait pic.twitter.com/m9jK9OPuWv
— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 2, 2026
Vendi i rrëzimit u gjeo-lokua në perëndim të Al Jahra, në koordinatat e përafërta 29.343545, 47.645204, me analistë të pavarur që arritën në të njëjtin përfundim.
Shkaku i rrëzimit, qoftë një defekt mekanik apo një rrëzim, mbetet i panjohur.
Asnjë deklaratë zyrtare nuk është lëshuar as nga SHBA-të dhe as nga autoritetet kuvajtiane në lidhje me incidentin. /Telegrafi/