Një aeroplan që supozohet të jetë një aeroplan luftarak amerikan F-15E Strike Eagle u rrëzua pranë Al Jahra, Kuvajt.

Dhe videot e shpërndara gjerësisht në mediat sociale treguan atë që u identifikua si një F-15E Strike Eagle që u rrëzua në perëndim të Al Jahra, Kuvajt.

Tymi i bardhë ishte i dukshëm në qiell, duke çuar në spekulime të shumta.

Si piloti ashtu edhe oficeri i sistemeve të armëve në bord duket se mbijetuan, me pamje që tregonin një nga anëtarët e ekuipazhit duke zbritur me parashutë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Një video shtesë tregoi anëtarin e ekuipazhit duke u vendosur në një automjet civil nga vendasit përpara se të transferohej te autoritetet lokale në Kuvajt.

Vendi i rrëzimit u gjeo-lokua në perëndim të Al Jahra, në koordinatat e përafërta 29.343545, 47.645204, me analistë të pavarur që arritën në të njëjtin përfundim.

Shkaku i rrëzimit, qoftë një defekt mekanik apo një rrëzim, mbetet i panjohur.

Asnjë deklaratë zyrtare nuk është lëshuar as nga SHBA-të dhe as nga autoritetet kuvajtiane në lidhje me incidentin. /Telegrafi/

