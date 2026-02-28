Irani ka nisur sulmet ajrore në kryeqytetin iranian, Teheran.

Sipas New York Times, duke cituar një zyrtar amerikan, në sulme po marrin pjesë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Edhe Associated Press raporton se SHBA po merr pjesë në sulmet e Izraelit kundër Iranit.

Izraeli sulmon Iranin

Një zyrtar izraelit i mbrojtjes i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se operacioni i mëngjesit është koordinuar me SHBA-në, shkruan skynews.

Ndërkohë, një burim izraelit i sigurisë ka deklaruar se sulmi që po zhvillohet në Iran është një operacion i përbashkët SHBA–Izrael, raportoi Channel 12 i Izraelit.

Izraeli thuhet se ka tentuar të eliminojë presidentin iranian, Masoud Pezeshkian.

Rreth 30 objektiva në të gjithë Iranin janë goditur, përfshirë rezidencën e presidentit iranian dhe një seli të inteligjencës.

Deri tani nuk është raportuar për lëshim raketash drejt Izraelit, ndërsa qytetarëve izraelitë u kërkohet të qëndrojnë pranë dhomave të sigurta, por jo të hyjnë brenda tyre.

Ushtria izraelite pas sulmeve ndaj Teheranit: Presim një kundërsulm nga Irani

Shërbimet izraelite të inteligjencës dhe ato ushtarake vlerësojnë se në një afat shumë të shkurtër pritet një kundërsulm masiv ndaj Izraelit, i cili mund të përfshijë tufa dronësh dhe raketa balistike.

Nëpër qytetet izraelite tashmë dëgjohen sirenat që paralajmërojnë rrezik nga ajri. /Telegrafi/

