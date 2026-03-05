Amerikanët shkatërrojnë aeroplanët dhe depot e municionit të Iranit
SHBA-ja po vazhdon të kryejë sulme ndaj Forcës Ajrore Iraniane, duke shënjestruar infrastrukturën ushtarake dhe pajisjet ajrore të vendit.
Sipas raportimeve të fundit, disa aeroplanë iranianë janë shkatërruar gjatë këtyre sulmeve, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në kapacitetin operativ të forcave ajrore.
Në të njëjtën kohë, një shpërthim i fuqishëm ndodhi në një depot të municionit të Ushtrisë Iraniane në Bushehr.
Ky incident ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe ka rritur tensionet në rajon, ndërsa autoritetet iraniane po përpiqen të vlerësojnë pasojat dhe të sigurojnë zonën përreth.
Ngjarjet e fundit theksojnë rritjen e paqëndrueshmërisë ushtarake në Lindjen e Mesme dhe rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit.
Ndryshe, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë ndërmarrë sulme ajrore ndaj regjimit iranian. /Telegrafi/