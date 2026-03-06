Europol paralajmëron: Konflikti me Iranin rrit rrezikun e terrorizmit në Evropë
Konflikti në rritje në Iran po e vë Evropën në gatishmëri të lartë, me agjencinë ndërkombëtare të policisë Europol që paralajmëron për "një kërcënim të shtuar" të terrorizmit dhe "ekstremizmit të dhunshëm" në tokën evropiane, si dhe për rritje të sulmeve kibernetike dhe fushatave të dezinformimit.
“Lufta e vazhdueshme SHBA-Izrael me Iranin ka pasoja të menjëhershme për krimin e rëndë dhe të organizuar dhe terrorizmin në BE”, tha Jan op gen Oorth, kreu i komunikimit të Europolit.
“Rreziqet kryesore janë një kërcënim i shtuar i terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, rritja e sulmeve kibernetike që synojnë infrastrukturën e BE-së, një rritje e skemave të mashtrimit online me temë konflikti dhe përhapja e fushatave të dezinformimit dhe ndikimit”, shtoi ai.
Raportohet se Europoli po ngre alarmin në lidhje me rrjetet e ndërlidhura me Iranin në Evropë, duke përfshirë grupet e lidhura me të ashtuquajturin “Bosht i Rezistencës” të Iranit dhe “rrjetet kriminale që besohet se veprojnë nën drejtimin e institucioneve iraniane të sigurisë”.
Paralajmërimet e agjencisë vijnë disa ditë pasi Ajatollah i Madh i Iranit, Nasser Makarem Shirazi, lëshoi një fetva duke bërë thirrje për luftë të shenjtë kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit pas vdekjes së Ajatollah Khameneit në sulmet e përbashkëta SHBA-Izrael të shtunën.
Irani ka lëshuar gjithashtu paralajmërime të drejtpërdrejta për qeveritë evropiane.
Esmail Baghaei, zëdhënës i ministrisë së jashtme të Iranit, tha së fundmi se çdo veprim kundër Teheranit do të shihej si bashkëpunim me sulmuesit e tij dhe do të konsiderohej "një akt lufte".
Raportohet se disa qeveri evropiane kanë rritur tashmë masat e sigurisë. /Telegrafi/