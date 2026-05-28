Vdes një këmbësor, goditet nga një veturë në Zllopek të Pejës
Një këmbësor ka humbur jetën pasi u godit nga një veturë në lëvizje sot rreth orës 11:00 në fshatin Zllopek të Pejës.
Lajmi u bë i ditur përmes një njoftimi për media nga Policia e Kosovës për rajonin e Pejës.
“Ju informojmë se sot, më datën 28 maj 2026, rreth orës 11:00, Policia është informuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në fshatin Zllopek-Pejë. Nё vendin e ngjarjes kanё dalё njёsitet kompetente tё Njesitit Rajonal tё Komunikacionit Rrugor (NJRKRR). Deri te aksidenti ka ardhur deri sa automjeti (A) ishte duke qarkulluar nga fshati Kosuriq-Pejë, me të arritur në fshatin Zllopek - Pejë, duke mos ju përshtatur kushteve të rrugës (shpejtësisë) ku me pjesën ballore e godet këmbësorin i cili ishte duke e kaluar rrugën nga ana e djathtë e lëvizjes se automjetit në te majte. Pas lëndimeve të marrura të cilave nuk ka mundur tu perballoji. Vdekjen e viktimës në vend ngjarje e ka konstatuar mjeku kujdestarë”, thuhet në njoftim.
Ndërkaq, siç bëhet e ditur në njoftim me urdhër të Prokurorit të shtetit trupi i pajetë i viktimës dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ndërsa i dyshuari me vendim të Prokurorit të Shtetit dërgohet në mbajtje për 48 orë. /Telegrafi/