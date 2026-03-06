Presidenti i Iranit njofton se kanë filluar përpjekjet për ndërmjetësim
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka sugjeruar se vendet po përpiqen në mënyrë aktive të ulin tensionet në konfliktin e vazhdueshëm në të gjithë Lindjen e Mesme.
"Disa vende kanë filluar përpjekjet e ndërmjetësimit”, tha Pezeshkian.
“Le të jemi të qartë: ne jemi të përkushtuar për paqe të qëndrueshme në rajon, por nuk hezitojmë të mbrojmë dinjitetin dhe sovranitetin e kombit tonë”, shtoi ai.
"Ndërmjetësimi duhet t'u drejtohet atyre që e nënvlerësuan popullin iranian dhe e ndezën këtë konflikt”, vazhdoi presidenti iranian.
Pezeshkian është pjesë e këshillit udhëheqës prej tre personash të formuar për të qeverisur Iranin në mënyrë të përkohshme menjëherë pas vdekjes së udhëheqësit suprem të shtunën e kaluar.
Ndryshe, rreth 50 aeroplanë luftarakë izraelitë kanë goditur një bunker nëntokësor të ndërtuar për udhëheqësin suprem të Iranit pak kohë më parë, tha ushtria e tij.
Forcat Mbrojtëse Izraelite thanë se operacioni u krye në qendër të Teheranit këtë mëngjes, me bunkerin e vendosur poshtë kompleksit udhëheqës të regjimit iranian.
Udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, u vra në sulmet e para amerikane-izraelite të shtunën e kaluar. /Telegrafi/