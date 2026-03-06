Izraeli sulmon bunkerin nëntokësor të liderit të Iranit
Rreth 50 aeroplanë luftarakë izraelitë kanë goditur një bunker nëntokësor të ndërtuar për udhëheqësin suprem të Iranit pak kohë më parë, tha ushtria e tij.
Forcat Mbrojtëse Izraelite thanë se operacioni u krye në qendër të Teheranit këtë mëngjes, me bunkerin e vendosur poshtë kompleksit udhëheqës të regjimit iranian.
Udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, u vra në sulmet e para amerikane-izraelite të shtunën e kaluar.
“Khamenei u eliminua përpara se të mund të përdorte bunkerin gjatë operacionit, por kompleksi vazhdoi të përdorej nga zyrtarë të lartë të regjimit iranian”, tha IDF.
Ndryshe, presidenti amerikan Donald Trump ka pohuar se Irani ka “humbur gjithçka” dhe ka përjashtuar nevojën për një pushtim tokësor tani për tani, duke e quajtur një veprim të tillë “humbje kohe”.
Ndërsa konflikti hyn në ditën e shtatë, presidenti amerikan i quajti komentet e ministrit të jashtëm iranian në lidhje me gatishmërinë e Iranit për një pushtim tokësor një "koment të kotë" dhe sugjeroi se kjo nuk është diçka për të cilën ai po mendon aktualisht.
"Është humbje kohe. Ata kanë humbur gjithçka. Ata kanë humbur marinën e tyre. Ata kanë humbur gjithçka që mund të humbasin", tha Trump. /Telegrafi/