Udhëheqësit fetarë rrethojnë Trumpin dhe luten për të, pamje nga Zyra Ovale
Një video e ndarë nga zëvendësshefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë, Dan Scavino, tregon presidentin e SHBA-së, Donald Trump, të ulur në Zyrën Ovale, ndërsa udhëheqësit fetarë mblidhen rreth tij për t'u lutur.
Scavino i postoi pamjet në X me një mesazh që thotë: "Zoti e bekoftë SHBA-në".
Gjatë takimit, udhëheqësit fetarë rrethuan presidentin dhe ofruan lutje për udhëzim, mençuri dhe mbrojtje ndërsa ai udhëheq vendin.
Pamjet e publikuara tregojnë se ata kanë vendosur duart mbi Trumpin ndërsa luten.
Mbledhja u organizua me përfshirjen e Zyrës së Besimit të Shtëpisë së Bardhë dhe përfshinte figura të shquara ungjillore si Robert Jeffress, Samuel Rodriguez dhe historiani David Barton.
Jeffress më vonë tha se ishte një nder të drejtonte lutjen për presidentin, ndërsa udhëheqës të tjerë fetarë e përshkruan takimin si një "ditë të jashtëzakonshme" dhe një moment kuptimplotë për t'u lutur për udhëheqjen kombëtare.
Pjesëmarrësit i kërkuan Zotit t’i dhuronte presidentit mençuri, ta mbronte nga dëmi dhe të ndihmonte në avancimin e politikave të rrënjosura në ato që ata i përshkruan si vlera dhe drejtësi të bazuara në besim. /Telegrafi/