Dosja Epstein, dalin dokumente të reja me akuza kundër Trumpit
Dokumentet e FBI-së në lidhje me akuzat kundër presidentit amerikan, Donald Trumpi, për abuzim seksual - të cilat mungonin nga publikimi fillestar i dosjeve Epstein - janë postuar në internet nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Kjo vjen pasi mediat amerikane raportuan për mungesën e tyre, shkruan skynews.
Ato përfshijnë përmbledhje dhe shënime nga tre intervista të ndara që FBI-ja zhvilloi me një grua e cila pretendoi se ishte sulmuar seksualisht nga Jeffrey Epstein dhe abuzuar seksualisht nga presidenti i tanishëm.
Trump ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje, dhe ai dhe Shtëpia e Bardhë kanë thënë se dosjet Epstein e kanë liruar atë nga akuzat.
Në një deklaratë të mëparshme të enjten, Sekretarja e Shtypit e presidentit, Karoline Leavitt, tha se ato janë "plotësisht të pabaza" dhe "të mbështetura nga asnjë provë të besueshme".
Edhe Departamenti i Drejtësisë ka paralajmëruar më parë se dosjet përfshijnë akuza të pabaza në lidhje me presidentin.
Cilat janë akuzat?
Gruaja, nga Karolina e Jugut, iu drejtua ligjit pasi Epstein u arrestua në vitin 2019.
Ajo pretendoi se financieri miliarder e sulmoi në ishullin Hilton Head, në shtetin e saj të lindjes, kur ishte 13 vjeç.
Incidenti i dyshuar ka ndodhur në ose rreth vitit 1984, sipas një përmbledhjeje të një interviste të FBI-së.
FBI-ja kreu intervista pasuese në katër data të ndara në vitin 2019: 24 korrik, 7 gusht, 20 gusht dhe 16 tetor.
Datat u zbuluan si pjesë e një katalogu provash kundër Ghislaine Maxwell, ish-të dashurës së Epstein dhe bashkëpunëtores së dënuar në komplot, të cilat u publikuan nga Departamenti i Drejtësisë.
Por vetëm përmbledhja e FBI-së e intervistës së 24 korrikut u përfshi fillimisht në miliona dokumente që përbëjnë dosjet Epstein. Ajo nuk përmend asnjë akuzë kundër Trumpit.
Janë memot nga tre intervistat e tjera që janë publikuar tani. Gruaja - emri i së cilës është fshirë në të gjitha intervistat - pretendon abuzim nga Epstein dhe disa bashkëpunëtorë, përfshirë, sipas saj, edhe Trumpin.
Departamenti i Drejtësisë ka përsëritur paralajmërimin e tij të mëparshëm se dosjet e Epstein përmbajnë pretendime të rreme dhe të paverifikuara.
Në kohën e publikimit të tyre, Departamenti tha: "Ky prodhim mund të përfshijë imazhe, dokumente ose video të rreme ose të paraqitura në mënyrë të rreme, pasi çdo gjë që iu dërgua FBI-së nga publiku ishte përfshirë". /Telegrafi/