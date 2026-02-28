Një përdorues anonim raportoi vdekjen e Epstein në internet 38 minuta para lajmeve zyrtare
Ndër shumë misteret që rrethojnë Jeffrey Epstein është se si, saktësisht, një faqe interneti e mori vesh vdekjen e tij.
Në orën 8:16 të mëngjesit më 10 gusht 2019, një përdorues anonim i 4Chan postoi: "Mos më pyetni se si e di, por Epstein vdiq një orë më parë nga varja, arrest kardiak".
Ishte treguesi i parë publik se Epstein, i cili priste gjyqin për akuzat për trafikim seksual në Qendrën Korrektuese Metropolitan të Manhattanit, vdiq ndërsa ishte në paraburgim të Departamentit të Drejtësisë, raportoi BuzzFeed News në atë kohë.
Ky postim u bë 38 minuta para se gazetari i ABC News, Aaron Katersky, të njoftonte vdekjen e Epstein.
Dosjet e sapo publikuara të Epstein tregojnë se Departamenti i Drejtësisë u përpoq të identifikonte përdoruesin e 4Chan pas postimeve, por nuk mundi.
Dokumentet tregojnë se Departamenti i Drejtësisë i kërkoi 4Chan të jepte adresat IP të përdoruesit katër ditë pasi u bënë postimet si pjesë e hetimit të FBI-së për vdekjen e Epstein.
Që nga ajo pikë e tutje, gjurmët humbën, shkruan Business Insider.
Përdoruesi anonim postoi gjithsej katër mesazhe, sipas përgjigjes së 4Chan ndaj urdhrit të gjykatës.
Kur u përgjigjej pyetjeve nga përdorues të tjerë, ai dha përgjigje që dukeshin të shkruara me njohuri të terminologjisë mjekësore.
Ai tha se trupi ishte intubuar, iu dhanë injeksione intravenoze dhe u dërgua në një dhomë urgjence në Manhattanin e poshtëm.
Përdoruesi gjithashtu përmendi disa nga teoritë më të hershme të konspiracionit të pakonfirmuara rreth vdekjes së Epstein.
Në një postim, i cili u fshi më vonë, por iu dha FBI-së në përgjigje të një urdhri gjykate, përdoruesi sugjeroi se dikush mund ta kishte ngatërruar trupin e Epstein, tregojnë të dhënat e Departamentit të Drejtësisë.
“Ju djema, po dridhem tani, por mendoj se e ndërruan”, tha personi anonim që postoi.
Të dhëna të tjera të bëra publike nga Departamenti i Drejtësisë përfshijnë fotografi të shumta të kufomës së Epstein.
Trupi i tij u identifikua nga një patolog mjeko-ligjor i punësuar nga vëllai i tij, Mark Epstein, i cili më vonë e varrosi atë në një varrezë pranë prindërve të tyre.
Duke përdorur adresat IP të ofruara nga 4Chan, prokurorët i kërkuan AT&T informacion që mund të identifikonte njerëzit që i përdorën ato në kohën kur u bënë postimet.
Kompania u tha atyre se nuk i kishte të dhënat.
Departamenti i Drejtësisë gjithashtu i kërkoi T-Mobile të jepte të dhëna në lidhje me adresat IP. Përgjigja e T-Mobile nuk është përfshirë në dosje.
Vitin pasardhës, prokurorët federalë në Manhattan konfirmuan se nuk e identifikuan kurrë përdoruesin e 4Chan.
Çështja lindi në procesin e zbulimit të çështjes penale kundër Tova Noel dhe Michael Thomas, dy rojeve të burgut që supozohej se do ta mbanin nën vëzhgim Epstein natën që ai vdiq.
Prokurorët i kishin akuzuar Noel dhe Thomas për falsifikim të të dhënave që lidheshin me detyrat e tyre, akuza që më vonë u rrëzuan.
Në një letër që tani është bërë publike në dosje, prokurorët i thanë avokatit të Noelit, Jason Foy, se nuk e dinin identitetin e autorit.
"Qeveria ka paraqitur të gjitha të dhënat që kemi siguruar në lidhje me postimin e 4Chan", shkruan ata.
"Publikuesi përdori një IP dinamike, dhe për këtë arsye të dhënat e marra nuk zbuluan autorin e postimit”, shtuan prokurorët.
Një raport prej 128 faqesh i inspektorit të përgjithshëm të Departamentit të Drejtësisë mbi rrethanat e vdekjes së Epsteinit detajoi mosfunksionimin e përhapur në Qendrën Korrektuese Metropolitane.
Ai trajtoi disa pyetje të mbetura pezull - duke përfshirë mungesën e kamerave funksionale në katin e tij të qelisë dhe vendimin për ta lënë atë pa një shok qelie - por nuk përmendi postimet e 4chan.
Ndryshe, Epstein dukej se ishte vetë përdorues i 4Chan, duke u dërguar ndonjëherë linqe të postimeve të 4Chan personave të tjerë.
Dosjet e Departamentit të Drejtësisë tregojnë gjithashtu se Epstein njihej me Christopher Poole, themeluesin e vetmuar të 4Chan.
Poole tha se ai dhe Epstein u takuan një herë për drekë dhe se i vjen keq që "e ka takuar atë dhe ka keqardhje të thellë për të gjitha viktimat e tij". /Telegrafi/