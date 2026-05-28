Dronët ukrainasë me inteligjencë artificiale po shkatërrojnë logjistikën ruse
Lufta e Ukrainës me dronë po lëviz më thellë në prapavijë të Rusisë, dhe ura tokësore për në Krime po bëhet një vend i rrezikshëm për të ngarë makinën.
Në javët e fundit, njësitë ukrainase të dronëve kanë intensifikuar sulmet ndaj rrugëve logjistike ruse në të gjithë Ukrainën jugore të pushtuar, transmeton Telegrafi.
Analisti i burimeve të hapura Clément Molin ka numëruar më shumë se 125 sulme përgjatë korridorit, ku forcat ruse mbështeten shumë në konvojet e kamionëve për të lëvizur trupa, karburant dhe municione në front.
Pjesa më e madhe e këtij trafiku shkon nga Rostov-mbi-Don përmes Mariupolit të pushtuar, pastaj ose në perëndim drejt Krimesë përgjatë autostradës M-14 ose në veri drejt Donetskut përgjatë autostradës H-20, të dyja tani nën sulm intensiv me dronë të projektuar për të ndërprerë rrjedhën e municioneve, karburantit dhe përforcimeve para se të arrijnë në front.
Rusia ka ndarë afërsisht 11.8 miliardë dollarë për infrastrukturën në të gjithë Ukrainën e pushtuar, duke përfshirë rrjetin e autostradës "Azov Ring" që lidh Rusinë me Krimenë përmes jugut të pushtuar, sipas një raporti të Reuters nga marsi 2026.
Land corridor to Crimea, Berdyansk-Mariupol highway. A pile of destroyed Russian vehicles on the highway. pic.twitter.com/ErFbVgtMW7
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 26, 2026
Blogeri ushtarak rus Vladimir Romanov kohët e fundit pretendoi se sulmet ukrainase përgjatë korridorit tashmë po kontribuonin në mungesat e karburantit në Sevastopol, duke i përshkruar ato si "fillimi i pasojave" të sulmeve sistematike ndaj infrastrukturës së naftës dhe kamionëve cisternë që furnizojnë Krimenë.
Shumë nga këto sulme po kryhen nga një numër më i madh dronësh të asistuar nga inteligjenca artificiale që veprojnë më thellë pas frontit, duke i dhënë Ukrainës një aftësi në rritje për të gjuajtur logjistikën ruse në shkallë të gjerë.
Për Rusinë, problemi nuk është vetëm numri i dronëve. Është vendi ku ata gjuajnë. Instituti për Studimin e Luftës shkroi më 25 maj se "arti operacional i Ukrainës është pjekur", me komandantët që kombinojnë operacionet formësuese, sulmet me rreze të mesme veprimi dhe superioritetin taktik të dronëve për të mbështetur manovrat e fushës së betejës.
George Barros, drejtor i inovacionit dhe tregtisë me burim të hapur në ISW, më tha se "forcat ukrainase duket se kanë një epërsi të vogël në aspektin e teknologjisë dhe inovacionit të dronëve".
Roy Gardiner, një analist armësh me burim të hapur dhe ish-oficer kanadez, më tha se Ukraina e ka zgjeruar ndjeshëm numrin e dronëve të disponueshëm për sulme me rreze të mesme këtë vit, duke lejuar sulme shumë më thellë pas frontit.
Përdorimi në rritje i dronëve Hornet të mundësuar nga inteligjenca artificiale, tha ai, po krijon probleme në rritje për forcat ruse në zonat e pasme që dikur i konsideronin relativisht të sigurta.
Dmytro Putiata, një operator dronësh me Brigadën e 20-të të Sistemeve Pa Pilot të Ukrainës, më tha se Ukraina po "minon në mënyrë aktive logjistikën ruse" me dronë të projektuar për sulme në thellësi operative.
Unmanned Systems Forces, @usf_army, continue strike operations against Russian logistics. pic.twitter.com/pZI62V33uN
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 27, 2026
Krahas dronëve më të mëdhenj që mbajnë koka luftarake 50-100 kilogramë, ai tha se Ukraina po përdor gjithnjë e më shumë sisteme më të lira të afta të fluturojnë 100-150 kilometra për të goditur rrugët logjistike dhe objektiva të tjera ushtarake.
Gardiner tha se sulmet Hornet ndaj automjeteve logjistike ruse ndihmohen nga lidhja Starlink dhe autonomia e inteligjencës artificiale, duke i bërë ato më të vështira për t'u ndaluar nga ndërhyrjet ruse.
Ai shtoi se numri në rritje i sulmeve të njëkohshme Hornet tregon drejt taktikave më të koordinuara si tufa.
Por operimi më thellë pas frontit krijon gjithashtu dobësi të reja komunikimi. Starlink nuk është i paprekshëm. Ryan O’Leary, një ish-luftëtar amerikan që drejtoi njësinë vullnetare të Chosen Company në Ukrainë, më tha se njësitë ukrainase të dronëve kanë nevojë për mbështetje siç janë rrjetet radio mesh, të njohura edhe si sisteme MANET.
Ndryshe nga një lidhje tradicionale një-me-një me dronë, një rrjet mesh i kthen dronët, stacionet tokësore dhe automjetet pa pilot në rele.
Nëse një lidhje bllokohet ose humbet, sinjali mund të ridrejtohet përmes një nyje tjetër, duke e bërë rrjetin më të vështirë për luftën elektronike ruse për ta prerë.
Ndërsa Ukraina i shtyn dronët më tej pas frontit, autonomia po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme.
The Nemesis Brigade hunting Russians along the land corridor to Crimea on the Mariupol-Melitopol highway pic.twitter.com/s4lMvpQyl9
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 26, 2026
Viktor Sakharchuk, CEO i Twist Robotics, më tha se sistemet e dronëve me inteligjencë artificiale kërkojnë të dhëna të gjera trajnimi në vijën e frontit dhe përshtatje të vazhdueshme në fushën e betejës.
Në frontet e pyllëzuara si Kharkiv, synimi i asistuar nga inteligjenca artificiale mund të ketë vështirësi. Pemët, hijet dhe terreni i rrëmujshëm mund të ngatërrojnë algoritmet.
Por ura tokësore për në Krime është ndryshe. Autostradat e hapura nëpër territoret e pushtuara i lënë kamionët, cisternat e karburantit dhe automjetet ushtarake të ekspozuara si ndaj operatorëve njerëzorë ashtu edhe ndaj synimit të asistuar nga inteligjenca artificiale.
Deborah Fairlamb, themeluese dhe partnere menaxhuese e Green Flag Ventures, më tha se autonomia tani ka të bëjë me vendimmarrjen: nëse një dron në një tufë shkatërrohet, të tjerët përshtaten automatikisht.
"Ukraina ka ndërtuar baza të dhënash masive videosh që nga viti 2014, veçanërisht pas vitit 2022", shtoi ajo. "Ata po i përdorin këto të dhëna për të trajnuar algoritme për të njohur objektet dhe skenarët e fushëbetejës", shtoi ajo. /Telegrafi/