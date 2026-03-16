Trump thotë se SHBA-të nuk e dinë nëse udhëheqësi suprem i Iranit është "i vdekur apo jo"
Presidenti Donald Trump u tha gazetarëve sot se nuk e di nëse udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei - i cili nuk është shfaqur publikisht në publik në ditët që nga njoftimi i emërimit të tij - është gjallë.
"Dua të them, shumë njerëz thonë se ai është shpërfytyruar keq - ata thonë se ai humbi këmbën, njërën këmbë, dhe ai është, e dini, i lënduar shumë keq, njerëz të tjerë thonë se ai është i vdekur, askush nuk po thotë se është 100% i shëndetshëm", tha Trump në Shtëpisë së Bardhë.
"Pra, kjo mund të jetë për shumë arsye të ndryshme. Ne nuk e dimë... nëse ai është i vdekur apo jo. Tani që ai është njoftuar, do të them se ka, askush nuk e ka parë atë, gjë që është e pazakontë", vazhdoi presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.
Khameini pësoi një frakturë në këmbë dhe lëndime të tjera të lehta në ditën e parë të fushatës së bombardimeve të SHBA-së dhe Izraelit, tha një burim i njohur me situatën për CNN.
Khamenei, 56 vjeç, mori gjithashtu një mavijosje rreth syrit të majtë, si dhe gërvishtje të vogla në fytyrë, tha burimi.
Mungesa e udhëheqësit në publik ka çuar në spekulime të përhapura në lidhje me statusin e tij.
New York Post raportoi të hënën se Trump është informuar se Khameini mund të jetë homoseksual - një raport që drejtori i komunikimit të Shtëpisë së Bardhë, Steven Cheung, e ripostoi në X, duke shkruar: "Disa raportime interesante vijnë nga Teherani këto ditë".