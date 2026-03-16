Trump thotë se SHBA-të i shmangën rezervat e naftës së Ishullit Kharg, "por mund të mos qëndrojë kështu"
Presidenti Donald Trump tha të hënën se SHBA-të kanë "shkatërruar fjalë për fjalë" gjithçka në Ishullin Kharg të Iranit, përveç objekteve të tij të naftës, por e lanë derën hapur për t'i shënjestruar ato në të ardhmen.
"Siç e dini, ne sulmuam Ishullin Kharg dhe e rrëzuam, shkatërruam fjalë për fjalë gjithçka në ishull, përveç zonës ku ndodhet nafta, unë e quaj tubacionet", tha Trump gjatë një takimi të bordit të Qendrës Kennedy në Shtëpinë e Bardhë, transmeton Telegrafi.
"Ne i lamë tubacionet. Nuk donim ta bënim këtë, por atë - do ta bëjmë këtë, mund ta bëjmë këtë me pesë minuta njoftim", tha Trump, duke vazhduar të thoshte se ata i shmangën ato zona "për qëllime të rindërtimit të atij vendi një ditë" dhe duke shtuar, "mendoj se bëmë gjënë e duhur, por mund të mos qëndrojë kështu".
SHBA-të kanë goditur më shumë se 7,000 objektiva në të gjithë Iranin - dhe kanë shkatërruar 100 anije, thotë Trump
Pavarësisht madhësisë së tij të vogël, Ishulli Kharg është një litar shpëtimi ekonomik për Iranin, duke trajtuar afërsisht 90% të eksporteve të naftës bruto të vendit, që do të thotë se çdo sulm ndaj tij rrezikon një përshkallëzim të madh.
Një zyrtar ushtarak amerikan i tha CNN se sulmet ishin “në shkallë të gjerë”, por shmangën goditjen e infrastrukturës së naftës së ishullit.
Zyrtari shtoi se objektivat përfshinin objektet e magazinimit të minave detare, bunkerët e magazinimit të raketave dhe infrastrukturë tjetër ushtarake. /Telegrafi/