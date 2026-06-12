Irani i ofron SHBA-së një projekt-memorandum paqeje me 14 pika
Bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit lidhur me Ngushticën e Hormuzit dhe programin bërthamor të Teheranit do të zhvillohen vetëm pasi të arrihet dhe nënshkruhet një marrëveshje paraprake mes dy vendeve.
Kështu ka raportuar media shtetërore iraniane IRNA, duke dhënë detaje të reja mbi procesin diplomatik që po zhvillohet mes Uashingtonit dhe Teheranit gjersa marrëveshja mund të nënshkruhet në Gjenevë të Zvicrës.
Sipas IRNA-s, memorandumi i propozuar i mirëkuptimit nuk përfshin asnjë marrëveshje konkrete për programin bërthamor të Iranit dhe as për atë që media iraniane e quajti “menaxhimi i Ngushticës së Hormuzit”, një prej rrugëve detare më të rëndësishme për tregtinë globale të naftës.
Raporti thekson se negociatat për çështjen bërthamore do të zhvillohen brenda një periudhe 60-ditore pas nënshkrimit të marrëveshjes fillestare. Kjo tregon se palët synojnë së pari të krijojnë një kornizë bazë bashkëpunimi, përpara se të trajtojnë temat më të ndjeshme dhe më të ndërlikuara, shkruan skynews.
Media shtetërore iraniane përsëriti gjithashtu qëndrimin e Teheranit se Irani dhe Omani do të kenë rol vendimtar në përcaktimin e administrimit të ardhshëm të Ngushticës së Hormuzit në nivel rajonal. Kjo ngushticë konsiderohet jetike për ekonominë botërore, pasi përmes saj kalon një pjesë e madhe e eksporteve globale të naftës dhe gazit.
Këto informacione përputhen me një raport të mëhershëm të publikuar nga Axios, sipas të cilit marrëveshja fillestare SHBA-Iran do të adresojë vetëm disa çështje bazë, ndërsa temat më të vështira do të lihen për negociata të mëtejshme. Kjo qasje synon t'u japë kohë të dyja palëve për të ndërtuar besim dhe për të kërkuar zgjidhje për mosmarrëveshjet kryesore që kanë penguar arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse.
Zhvillimet e fundit po ndiqen me vëmendje nga tregjet ndërkombëtare dhe vendet e rajonit, pasi çdo marrëveshje mes Uashingtonit dhe Teheranit mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e Lindjes së Mesme, furnizimin global me energji dhe stabilitetin e çmimeve të naftës.
Këto janë 14 pikat propozuese të Iranit:
Ndryshe, ministria e Jashtme e Iranit theksoi se dokumenti është paraprak dhe se Teherani ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. /Telegrafi/