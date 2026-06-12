Rasti unik i Kosovës, shembull i ndritur në marrëdhëniet ndërkombëtare
Lulzim Mjeku ka publikuar një opinion ku thekson rëndësinë e 12 qershorit 1999 si Ditën e Çlirimit të Kosovës, duke e cilësuar atë, së bashku me 17 shkurtin 2008 – Ditën e Pavarësisë, si dy nga ngjarjet më të rëndësishme historike për popullin e Kosovës.
Sipas ambasadorit të Kosovës në Arabinë Saudite, këto dy data përfaqësojnë realizimin e vullnetit politik të qytetarëve të Kosovës, të mbështetur nga një kuptim i gjerë i komunitetit ndërkombëtar. Ai thekson se këto zhvillime historike sollën liri, dinjitet dhe shtetësi, duke kontribuar në stabilitetin afatgjatë në Evropën Juglindore.
Në shkrimin e tij, Mjeku kujton se rruga drejt çlirimit dhe pavarësisë ka qenë e gjatë dhe e shoqëruar me sakrifica të mëdha. Ai thekson nevojën për një narrativë historike të saktë dhe të bazuar në fakte, për të shmangur keqinterpretimet apo rishkrimet e historisë.
Duke iu referuar shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, ai rikujton se Kosova kishte një status të veçantë kushtetues federal, ndërsa heqja e autonomisë së saj u shoqërua me diskriminim sistematik dhe shkelje të rënda të të drejtave të njeriut gjatë viteve ’90. Sipas tij, lufta e viteve 1998–1999 dhe dëbimi i rreth 1 milion civilëve çuan në ndërhyrjen humanitare të NATO-s NATO.
Mjeku përmend gjithashtu Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, duke theksuar se administrimi ndërkombëtar që pasoi krijoi kornizën për procesin politik mbi statusin përfundimtar të Kosovës.
Sipas tij, shpallja e pavarësisë erdhi pas shterimit të të gjitha rrugëve diplomatike, përfshirë procesin e negociatave nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, dhe propozimet e të dërguarit special të sekretarit të përgjithshëm.
Në pjesën tjetër të shkrimit, ambasadori vlerëson se Kosova ka vepruar si partner konstruktiv ndërkombëtar, duke marrë pjesë në marrëveshje bilaterale dhe organizata ndërkombëtare. Ai thekson se një Kosovë e pavarur dhe stabile kontribuon në paqen rajonale dhe stabilitetin evropian.
Ai shton se Kosova është rast “sui generis” në të drejtën ndërkombëtare, një fakt që vazhdon të studiohet në qarqet akademike dhe diplomatike.
Sipas Mjekut, Kosova mbetet e përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit, me aspirata të qarta euroatlantike. Ai kujton se, ndonëse përdor euron dhe NATO mban praninë paqeruajtëse në vend, Kosova ende nuk është anëtare e Bashkimit Evropian apo NATO-s.
Ai vlerëson transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë moderne dhe profesionale, të orientuar drejt misioneve të kërkim-shpëtimit dhe kontributit në sigurinë rajonale.
Në aspektin ekonomik, ambasadori thekson se Kosova ka potencial të madh zhvillimi, veçanërisht në sektorin e teknologjisë dhe industrive të reja. Ai përmend resurset natyrore, përfshirë rezervat e linjitit dhe pasuritë minerale, si një bazë për zhvillim të ardhshëm dhe tërheqje të investimeve të huaja.
Sipas tij, vendi ofron mundësi në ndërtim, përpunim druri, tekstil, lëkurë dhe shërbime biznesi, duke u mbështetur në një fuqi punëtore të re dhe të kualifikuar.
Mjeku thekson se që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, Kosova është njohur nga 122 shtete. Ai i referohet edhe opinionit këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, i cili konfirmoi se shpallja e pavarësisë nuk shkel të drejtën ndërkombëtare.
Ai shpreh mirënjohje për mbështetjen e Arabisë Saudite, Jordanit dhe partnerëve të tjerë, si dhe vlerëson rolin e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në mbështetjen e vazhdueshme për njohje të reja ndërkombëtare.
Në fund të shkrimit, ambasadori përmend forcimin e marrëdhënieve me vendet mike në rajonin e Gjirit, përfshirë Kuvajtin dhe Bahrejnin, duke theksuar se Kosova synon zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik, diplomatik dhe kulturor.
Ai përfundon se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj ndërtimit të partneriteteve të qëndrueshme dhe zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve ndërkombëtare mbi bazën e miqësisë dhe prosperitetit të përbashkët. /Telegrafi/