SHBA-të kanë goditur më shumë se 7,000 objektiva në të gjithë Iranin - dhe kanë shkatërruar 100 anije, thotë Trump
Presidenti amerikan Donald Trump është duke zhvilluar një konferencë në Shtëpinë e Bardhë duke folur për luftën.
Ai thotë se fushata ushtarake amerikane "ka vazhduar me forcë të plotë gjatë ditëve të fundit", transmeton Telegrafi.
"Ato janë zhdukur fjalë për fjalë, Forcat Ajrore janë zhdukur, Marina është zhdukur, shumë anije janë fundosur", tha ai.
"Radari i tyre është zhdukur dhe udhëheqësit e tyre janë zhdukur, përveç kësaj, ata po shkojnë mjaft mirë", theksoi ndër tjera Trump.
Ai bëri të ditur se SHBA-të goditën më shumë se 7,000 objektiva në të gjithë Iranin.
"Ne kemi arritur një reduktim prej 90% në lëshimet e raketave balistike dhe një reduktim prej 95% në sulmet me dronë", shtoi ai.
Ai vazhdon duke thënë se më shumë se 100 anije detare iraniane janë fundosur ose shkatërruar gjatë një jave e gjysmë të fundit.
Ai gjithashtu thotë se SHBA-të kanë shkatërruar më shumë se 30 anije minuese, ndërsa pretendon se aftësia e Iranit me dronë është "duke u ulur afër zeros", pa dhënë prova të mëtejshme. /Telegrafi/