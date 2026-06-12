Trump tha se ka përfunduar lufta, Irani sulmon me dronë anijet në Ngushticën e Hormuzit
Presidenti amerikan, Donald Trump ka deklaruar se ka përfunduar lufta me Iranin.
Megjithatë, Irani gjatë natës ka lëshuar disa mjete ajrore pa pilot drejt anijeve tregtare që po kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit, thuhet në raportin më të fundit të mediave amerikane.
Sipas Fox News, forcat amerikane kanë interceptuar dhe rrëzuar dy dronë iranianë kamikazë. Një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane deklaroi se duket se Irani ka tentuar të sulmojë anije tregtare që po lundronin nëpër Ngushticën e Hormuzit.
“Forcat amerikane rrëzuan dy dronë sulmues njëdrejtimësh iranianë. Trafiku nëpër ngushticë po vazhdon normalisht”, tha zyrtari, shkruan skynews.
Ndërkohë, mediat shtetërore iraniane raportuan për shpërthime pranë bregdetit të qytetit Sirik në jug të Iranit. Sipas tyre, incidenti lidhet me një përplasje me një anije që dyshohet se ka shkelur kufizimet e lundrimit.
Televizioni shtetëror IRIB njoftoi se bëhet fjalë për një tanker që, pas paralajmërimit të marinës së Gardës Revolucionare iraniane (IRGC), është detyruar të respektojë ndalimin e kalimit.
Pavarësisht mesazheve optimiste që ditët e fundit kanë ardhur nga Shtëpia e Bardhë, incidentet e fundit tregojnë se situata e sigurisë në rajon mbetet e tensionuar. Këto zhvillime gjithashtu ngrenë pyetjen se sa e vështirë do të jetë të rikthehet qarkullimi i papenguar në një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë.
Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë deklarata të kundërta javët e fundit lidhur me situatën në Ngushticën e Hormuzit. Ndërsa Teherani synon të kufizojë kalimin dhe të vendosë tarifa për lundrimin, Uashingtoni kërkon rihapjen e plotë të ngushticës për trafikun ndërkombëtar detar. /Telegrafi/