Drone të parë mbi bazën gjermane disa ditë pas incidentit me bombë në Leipzig
Dy dronë u panë mbi një bazë ushtarake në Gjermaninë perëndimore vetëm pak ditë pasi një pajisje e mbushur me eksploziv u gjet në aeroportin e Leipzigut.
Forcat e armatosura të Gjermanisë (Bundeswehr) konfirmuan se ata u panë të enjten në mbrëmje në një bazë në Mechernich, pranë Bonit, ku thuhet se ndodhen pjesë përbërëse për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot të prodhuara në SHBA.
Një zëdhënëse e Komandës së Forcave të Përbashkëta të Bundeswehr tha se policia ushtarake ishte vendosur në vendngjarje përpara se çështja t'i dorëzohej policisë lokale.
Ky është rasti më i fundit i dronëve që janë parë pranë bazave ushtarake ose aeroporteve në vendet evropiane që mbështesin Ukrainën në luftën e saj me Rusinë, mbi të cilën kanë rënë dyshimet.
Moska ka mohuar vazhdimisht çdo përfshirje.
Ministri i Brendshëm gjerman, Alexander Dobrindt, i tha gazetës Bild të dielën se Gjermania ishte bërë një objektiv i rregullt i sulmeve “destabilizuese”.
"Ne nuk jemi në luftë, por jemi shënjestra e përditshme e luftës hibride", tha ai.
Gjermania po heton aktualisht se si një dron i ngarkuar me eksploziv arriti të arrinte një pistë në aeroportin Leipzig/Halle, i cili përdoret nga NATO, ushtria gjermane dhe shërben si bazë për linjën ajrore Antonov të Ukrainës.
Bundeswehr-i refuzoi të komentojë mbi hetimin në vazhdim kur u pyet nga BBC të dielën në lidhje me origjinën e dyshuar të dronëve të parë mbi Mechernich./Telegrafi/