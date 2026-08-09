Alarm në Ceuta, raportohen raste përdhunimi ndaj të miturve pas fluksit të emigrantëve
Burime mjekësore kanë konfirmuar se Spitali Universitar i Ceutës ka trajtuar gjatë javës së kaluar të paktën pesë vajza për përdhunim të dyshuar, asnjëra prej tyre më e vjetër se 14 vjeç, dhe të gjitha kishin mbërritur në qytet nga Maroku mes fluksit të emigrantëve të javës së kaluar në enklavën spanjolle të Afrikës së Veriut.
Një djalë besohet gjithashtu të jetë midis atyre që pësuan sulm seksual të dyshuar, thanë burime mjekësore, duke vënë në dukje se shifra e vërtetë mund të jetë më e lartë, pasi disa viktima ende nuk kanë paraqitur një ankesë.
Deri më tani, janë trajtuar më shumë se një duzinë rastesh që përputhen me sulmin seksual.
Nuk është raportuar për arrestime, as për rrethanat e sakta në të cilat besohet se kanë ndodhur ngjarjet, megjithëse autoritetet po vazhdojnë hetimet e tyre.
Burime gjyqësore kanë shtuar se disa tentativa sulmesh janë parandaluar falë ndërhyrjes së banorëve vendas, duke shtuar se provat tregojnë për raste të tjera të tentativave që nuk u realizuan përfundimisht.
Susana Ascaso, një mjeke aksidentesh dhe urgjence në Spitalin Universitar të Ceutës, konfirmoi në një intervistë se departamenti i saj po trajton raste të përdhunimit të vajzave emigrante.
Sipas rrëfimit të saj, këto janë vajza nën 14 vjeç që jetojnë në rrugë sepse nuk ka vende të disponueshme në qendrat e pritjes për të miturit.
"Nuk është se nuk duan t'i pranojnë, thjesht nuk ka vend për ta", shpjegoi mjekja.
Ascaso i vendos këto raste brenda një situate më të gjerë që ajo e përshkruan si një "katastrofë shëndetësore".
Departamenti i saj aktualisht po trajton mesatarisht midis 300 dhe 400 migrantë në ditë, me të njëjtin staf dhe të njëjtat burime që kishte para mbërritjes masive në fund të korrikut, duke vënë në dukje se nevojitet shumë më tepër fuqi punëtore për t'iu përgjigjur volumit dramatikisht më të lartë të pacientëve.
Mjekja thotë se pasi pacientët dalin nga spitali, ata nuk mund të dërgohen askund, pasi shumica e tyre nuk kanë ku të shkojnë.
Ajo gjithashtu vuri në dukje rrezikun e sëmundjeve me potencial epidemik, të tilla si tuberkulozi ose hepatiti, të cilat mbërrijnë pa asnjë kapacitet për t'i zbuluar ato në një departament urgjence, si dhe rastet e dekompensimit diabetik dhe krizave epileptike midis migrantëve që kanë mbetur pa qasje në trajtimin e tyre të zakonshëm.
Ajo ka bërë thirrje publikisht për staf shtesë dhe ka kërkuar që Ceuta të njihet si një zonë me mbulim shëndetësor veçanërisht të vështirë.