Tension në Qipro, sulmi i dytë mbi bazën britanike
Një sulm i dytë është nisur ndaj një baze ushtarake britanike në Qipro, sipas qeverisë qipriote.
Dy dronë pa pilot që po shkonin drejt RAF Akrotiri janë “kapur me sukses”, ka njoftuar një zëdhënës.
Një orë më parë, sirenat e sulmit ajror u dëgjuan në bazë, e cila u sulmua nga dronë iranianë që synonin pistën gjatë natës.
Ndryshe, sot baza në Qipro u godit edhe nga një tjetër sulm iranian. Shpërthime të forta u dëgjuan në bazën britanike të RAF Akrotiri në Limasol.
Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar (MoD) i tha BBC-së se kishte dëme minimale në bazë pas sulmit me dron të dielën në mbrëmje dhe se operacionet po vazhdonin normalisht.
MoD gjithashtu mohoi raportet se disa anëtarë të stafit mund të dërgoheshin në shtëpi nga Qiproja dhe tha se një hetim ishte duke u zhvilluar për të përcaktuar se nga është qëlluar droni.
Baza, ku jetojnë rreth 2,000 personel shërbimi dhe familjet e tyre, me sa duket ishte shënjestruar nga Irani ose përfaqësuesit e tij. /Telegrafi/