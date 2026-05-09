NASA publikon një regjistrim audio sekret të vitit 1965, astronautët raportuan për një objekt të paidentifikuar
Astronautët në bordin e misionit hapësinor Gemini 7 më shumë se 60 vjet më parë raportuan se kishin parë një objekt të paidentifikuar "të padukshëm" , me njërin që e përshkroi atë si një "trup të shkëlqyer... me triliona grimca mbi të", sipas dosjeve të publikuara nga Pentagoni.
Astronautët e NASA-s, Frank Borman dhe Jim Lovell, ia detajuan kontrollit të misionit pamjen e rrallë dhe vëzhgimet e tyre u regjistruan në një transkript të bërë publik për herë të parë.
“Objekt në orën 10:00”, tha Borman në radio më 5 dhjetor 1965, sipas transkriptit.
Kur një zyrtar i NASA-s pyeti nëse Borman po përshkruante raketën përforcuese të anijes Gemini apo po përshkruante një "pamje natyrore", astronauti u përgjigj: "Kemi mbeturina këtu lart. Kjo është një pamje e vërtetë".
Pasi konfirmoi me kontrollin e misionit se mund të shihte edhe raketën përforcuese, Borman vazhdoi: “Kemi shumë, shumë, ah - duket sikur qindra grimca të vogla kalojnë”.
Ndryshe, Departamenti i Luftës zbuloi faqen e tij të re të internetit kushtuar dosjeve të UFO-ve, duke publikuar një sasi fillestare prej 162 dokumentesh në përgjigje të një urdhri ekzekutiv të shkurtit nga presidenti Donald Trump.
“Populli amerikan tani mund të hyjë menjëherë në dosjet e deklasifikuara të UAP të qeverisë federale. Videot, fotot dhe dokumentet origjinale të burimit më të fundit të UAP nga e gjithë qeveria e Shteteve të Bashkuara janë të gjitha në një vend – nuk kërkohet leje”, tha Pentagoni.
"Ndërsa administratat e kaluara u përpoqën të diskreditonin ose të dekurajonin popullin amerikan, presidenti Trump është i përqendruar në ofrimin e transparencës maksimale për publikun, i cili në fund të fundit mund të vendosë vetë në lidhje me informacionin që përmbajnë këto dosje", shtoi ai.
Raportohet se Pentagoni ka punuar prej vitesh për deklasifikimin e dokumenteve që lidhen me UFO. /Telegrafi/