Shqipëri, rritje rekord e turistëve në prill
Muaji prill ka shënuar një tjetër rekord për turizmin në vend, pasi plot 891 mijë e 414 vizitorë të huaj e kanë vizituar Shqipërinë.
Një rritje kjo prej +8.8% krahasuar me prillin e vitit 2025.
Lajmi është bërë i ditur nga kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale.
“Nga Danimarka, Italia , Polonia, Franca, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar e deri te SHBA, gjithnjë e më shumë turistë po zgjedhin Shqipërinë për natyrën, kulturën, bregdetin dhe mikpritjen autentike.”, shkruan Rama, i cili ndan me publikun të tjera shifra.
Rritja e turistëve që kanë vizituar Shqipërinë gjatë muajit prill:
+266.1% nga Lituania
+265.4% nga Danimarka
+81.1% nga Polonia
+52.5% nga Spanja
+37.3% nga Kanadaja
+28.7% nga SHBA
+25% nga Belgjika
+22.8% nga Franca
+20% rritje nga Italia
+11.2% nga Mbretëria e Bashkuar