Izraeli dhe Hezbollahu konfirmojnë sulmet ndaj njëri-tjetrit
Ushtria izraelite ka thënë se ka filluar të sulmojë grupin militant Hezbollah të mbështetur nga Irani në vende në të gjithë Libanin.
Shpërthime u dëgjuan në periferitë jugore të kryeqytetit të Libanit, Bejrut.
Shefi i shtabit të përgjithshëm të Forcave të Mbrojtjes Izraelite tha:
"Hezbollahu hapi një fushatë kundër Izraelit brenda natës dhe është plotësisht përgjegjës për çdo përshkallëzim”.
"Çdo armik që kërcënon sigurinë tonë do të paguajë një çmim të lartë - ne nuk do të lejojmë që të ndodhë ndonjë dëm për popullin e Izraelit dhe kufirin tonë verior".
Rreth të njëjtës kohë, Hezbollahu theksoi në deklaratën e vet se kishte lëshuar raketa dhe dronë drejt Izraelit në hakmarrje për vrasjen e udhëheqësit suprem të Iranit.
Deklarata tha: "Në hakmarrje për gjakun e pastër të Ruajtësit të Myslimanëve, Shkëlqesisë së Tij Ajatollah të Madh Imam Sejjid Ali Hosseini Khamenei... dhe në mbrojtje të Libanit dhe popullit të tij, dhe në kuadër të përgjigjes ndaj agresioneve të përsëritura izraelite, Rezistenca Islamike në mesnatë midis të dielës dhe të hënës, 2 mars 2026, shënjestroi me një breshëri raketash precize dhe një tufë dronësh vendin e mbrojtjes raketore Mishmar HaCarmel që i përkiste ushtrisë së armikut izraelit në jug të qytetit të pushtuar të Haifës".
Dëshmitarët i thanë agjencisë së lajmeve Reuters se shpërthimet mund të dëgjoheshin në qytetin izraelit të Tel Avivit, pa ndonjë paralajmërim për sulm ajror. /Telegrafi/