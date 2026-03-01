Trump: Sulmet ndaj Iranit mund të zgjasin deri në një muaj
Presidenti Donald Trump theu heshtjen të dielën mbi viktimat e para amerikane në luftën e Iranit në një intervistë ekskluzive telefonike me Daily Mail.
Tre anëtarë të shërbimit amerikan u vranë në luftime. Ata ende nuk janë identifikuar publikisht. Ata janë njerëz të shkëlqyer", tha presidenti.
"Dhe, e dini, ne presim që kjo të ndodhë, për fat të keq. Mund të ndodhë vazhdimisht - mund të ndodhë përsëri", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Trump pranoi se tre viktimat ishin të parat në mandatin e tij të dytë, pasi kapja në janar e diktatorit venezuelas Nicolas Maduro dhe bombardimi në qershor i objekteve bërthamore iraniane u realizuan pa asnjë vdekje amerikane.
"Ne kemi bërë mjaft mirë. Por ata janë njerëz të shkëlqyer, me të dhëna të shkëlqyera, të jashtëzakonshme", vuri në dukje ai.
Trump zbuloi gjithashtu një afat kohor të mundshëm për luftën me Iranin - duke sugjeruar se luftimet mund të vazhdojnë për katër javët e ardhshme.
"Gjithmonë ka qenë një proces katër-javor. Ne menduam se do të jetë katër javë a më shumë. Gjithmonë ka qenë një proces katër-javor, kështu që - sado i fortë që është, është një vend i madh, do të duhen katër javë - ose më pak”, shpjegoi presidenti.
Ai tha se nuk është habitur nga asnjë nga rezultatet e sulmeve deri më tani.
“Jo, mendoj se po shkon sipas planit. E dini, përveçse rrëzuam të gjithë udhëheqjen e tyre - shumë, shumë më tepër sesa mendonim. Duket sikur janë 48”, u përgjigj ai.
Presidenti mbeti i hapur për më shumë bisedime me iranianët, por nuk mundi të thoshte nëse ato do të ndodhnin 'së shpejti'.
“Nuk e di. Ata duan, duan të flasin, por unë thashë se duhet të kishit folur javën e kaluar jo këtë javë”, u përgjigj ai.
Presidenti foli me Daily Mail nga resorti i tij Mar-a-Lago, ku po qëndron që kur urdhëroi sulmet ndaj Iranit.
Trump sugjeroi se do t'i drejtohej përsëri popullit amerikan. Njoftimi i tij fillestar për sulmet ndaj Iranit erdhi në orën 2:30 të mëngjesit të shtunën në mëngjes nëpërmjet një postimi në Truth Social.
"Po përgatitem ta bëj këtë", u përgjigj ai kur u pyet nëse do të mbante një fjalim ose komente mbi sulmet. Ai nuk dha detaje specifike për kohën.
"Jam me gjeneralët tani, vetëm për të dhënë një përditësim të vogël. Kështu që do ta bëj këtë tani, do ta bëj menjëherë pas kësaj telefonate, në fakt", tha ai.
Presidenti tha se kishte folur të dielën me udhëheqësit e Bahreinit, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Jordanisë dhe "disa të tjerëve".
Duke iu përgjigjur lajmit se Arabia Saudite mund të nisë sulme ndaj Iranit pasi u shënjestrua fillimisht. Ata po luftojnë po luftojnë gjithashtu, presidenti tha. /Telegrafi/