Kupa e Botës 2026 - a do t'i lënë pas mosmarrrëveshjet SHBA, Meksika dhe Kanadaja?
Tifozët e futbollit që udhëtojnë për në SHBA për Kupën e Botës të parë të bashkëorganizuar në kontinent do të gjejnë tre vende pritëse që kanë kaluar një kohë të tensionuar.
Turneu, i cili do të zhvillohet në 16 qytete pritëse dhe tre vende, vjen pas një periudhe marrëdhëniesh të tensionuara midis SHBA-së, Kanadasë dhe Meksikës.
Mosmarrëveshjet dukeshin se “ishin harruar” kur udhëheqësit e vendeve u takuan për shortin në Uashington në dhjetor dhe pozuan për një selfie me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino.
Por bashkimi në grup për një turne të plotë 39-ditor ka të ngjarë të jetë “një lojë tjetër”.
Tensione mbi tregtinë dhe turizmin
Meksika dhe Kanadaja, partnerët kryesorë tregtarë të SHBA-së, nuk do ta kenë harruar se ishin ndër vendet e para që u shënjestruan nga Trump me tarifa.
Kanadaja - e cila u zemërua gjithashtu nga komentet e përsëritura të Trumpit për ta bërë vendin një "shtet të 51-të" të SHBA-së - u kundërpërgjigj me kundërmasat e veta.
Provincat tërhoqën alkoolin amerikan nga raftet dhe kanadezët kufizuan ndjeshëm udhëtimet drejt jugut, gjë që e acaroi SHBA-në në këmbim.
Problemet që Kanadaja dhe Meksika kanë me SHBA-në kanë ndikuar gjithashtu në marrëdhëniet midis tyre, sugjeron Carlo Dade, drejtor i politikës ndërkombëtare në Universitetin e Calgary-t.
Kanadaja ishte akuzuar se e kishte lënë Meksikën nën kontroll përpara mandatit të dytë të Trumpit, pasi zyrtarët kanadezë dhe amerikanë argumentuan se Meksika po shërbente si një derë e pasme në Amerikën e Veriut për investimet kineze.
"Ishte plotësisht mungesë respekti", komenton Dade.
Kjo do të thotë që kryeministri kanadez Mark Carney është përpjekur gjithashtu të përmirësojë marrëdhëniet me Meksikën, ndërsa përpiqet të diversifikojë tregtinë larg SHBA-së.
Tre veta një turmë
Një Kupë Bote nuk është organizuar kurrë më parë në tre vende. Dhe duke qenë se turneu i vitit 2026 përfshin një kontinent të tërë, është i përfshirë një gamë e gjerë autoritetesh të ndryshme.
Me tifozët që udhëtojnë midis tre kombeve për të parë ndeshjet, përpjekjet e shtuara të zbatimit të ligjit për imigracionin në SHBA mund të ndezin nervat tashmë të tendosura.
Dhe shqetësimet amerikane për sigurinë – të shtuara për shkak të luftës së vazhdueshme me Iranin – mund të shtojnë shtresa të reja frustrimi dhe potencialin që incidentet në dukje të padëmshme të përshkallëzohen në mënyrë të papritur.
"Bashkëorganizimi i këtyre ngjarjeve sportive globale nuk është domosdoshmërisht një raport dashurie midis organizatorëve”, tha Lindsay Sarah Krasnoff, autore dhe asistente-profesore klinike e sportit global në Universitetin e New Yorkut.
Vetë FIFA ka shprehur shpresa të mëdha për modelin, duke thënë: “Është një moment kur tre vende dhe një kontinent i tërë thonë jemi të bashkuar si një për të mirëpritur botën dhe për të ofruar Kupën e Botës FIFA më të madhe, më të mirë dhe më gjithëpërfshirëse të të gjitha kohërave”.
Udhëheqësi i secilit komb mund të dëshirojë ta përdorë turneun jo vetëm për të treguar se mund të shkojnë mirë me fqinjët e tyre, por edhe për t'u vërtetuar një pikë atyre që e kritikojnë për çështjet e brendshme.
Kjo është sigurisht e vërtetë për Meksikën, ku ka pasur një shkallë të zymtësisë rreth bashkëorganizimit.
Ka pasur pyetje të vazhdueshme mbi gatishmërinë e aeroportit kryesor të kryeqytetit, sistemit të transportit publik dhe stadiumit të rinovuar Azteca.
Pa përmendur shfaqjen e anëtarëve të kartelit në rrugë disa muaj më parë në një shfaqje të shkurtër, por të përhapur dhune.
Dhe tani, sindikata kryesore e mësuesve po mban një grevë mbarëkombëtare për pensionet dhe kushtet - dhe protesta masive që kërcënojnë të mbyllin rrugët kryesore për ndeshjet.
Slogani i tyre është "pa një zgjidhje (për kërkesat e tyre), nuk do të ketë fillim të ndeshjes".
Por, gjatë të gjitha sfidave, presidentja meksikane Claudia Sheinbaum ka mbetur plotësisht optimiste.
"Është koha për të dëshmuar futbollin më të mirë në botë dhe për të ndarë me të gjithë se kush jemi - jo vetëm një vend me trashëgimi të madhe kulturore, por edhe një popull i fuqizuar", tha ajo vitin e kaluar.
Treshja synon gola përtej turneut
Analistët kanë sugjeruar që tre fqinjët mund të arrijnë disa përparime të tjera nëse mund ta përfundojnë siç duhet turneun.
Treshja është në mes të një shqyrtimi sfidues të një marrëveshjeje historike të tregtisë së lirë të Amerikës së Veriut, e njohur si USMCA.
Rishikimi ka lënë pasiguri mbi një partneritet tregtar që ka qenë në fuqi në një farë mënyre që nga viti 1994.
Meksika ka nisur bisedime zyrtare me SHBA-në, diçka që Kanadaja ende nuk e ka bërë.
Por Kupa e Botës ofron një mundësi për diplomaci - siç e pamë kur Trump, Carney dhe Claudia Sheinbaum e Meksikës buzëqeshën të gjithë së bashku në shortin e turneut në dhjetor.
"Sa herë që mbledh udhëheqës së bashku, në përgjithësi është një gjë e mirë", komentoi Dade. /Telegrafi/