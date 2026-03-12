Presidenti i Iranit paraqet tri kërkesa për t'i dhënë fund luftës
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian paraqiti tri kërkesa për t'i dhënë fund luftës, duke përfshirë "njohjen e të drejtave legjitime të Iranit, pagesën e dëmshpërblimeve dhe garanci të forta ndërkombëtare kundër agresionit të ardhshëm".
Ishte hera e parë që presidenti kishte përcaktuar publikisht kushte specifike për t'i dhënë fund konfliktit.
“E vetmja mënyrë për t’i dhënë fund kësaj lufte është njohja e të drejtave legjitime të Iranit, pagesa e dëmshpërblimeve dhe garancitë e forta ndërkombëtare kundër agresionit të ardhshëm”, tha Pezeshkian.
Ndryshe, SHBA së fundmi ka publikuar video që tregon sulmet amerikane ndaj tre aeroplanëve ushtarakë iranianë në një aeroport në Kerman, Iranin juglindor.
Në pamjet filmike, çdo aeroplan goditet të paktën një herë përpara se videoja të zvogëlohet për të treguar të tre duke u djegur.
Në një postim në X, CENTCOM deklaroi: “Regjimi iranian po humbet kapacitetin ajror dita-ditës. Forcat amerikane nuk po mbrohen vetëm kundër kërcënimeve iraniane, por po i çmontojnë ato në mënyrë metodike”. /Telegrafi/