Pamje nga sulmi amerikan ndaj aeroplanëve ushtarakë të Iranit
Videoja e publikuar së fundmi nga Komanda Qendrore e SHBA-së tregon sulmet amerikane ndaj tre aeroplanëve ushtarakë iranianë në një aeroport në Kerman, Iranin juglindor.
Në pamjet filmike, çdo aeroplan goditet të paktën një herë përpara se videoja të zvogëlohet për të treguar të tre duke u djegur.
Në një postim në X, CENTCOM deklaroi: “Regjimi iranian po humbet kapacitetin ajror dita-ditës. Forcat amerikane nuk po mbrohen vetëm kundër kërcënimeve iraniane, por po i çmontojnë ato në mënyrë metodike”.
The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
Ndryshe, lufta e vazhdueshme e Iranit ka parë shumë armë të reja të vendosura, nga aeroplanë luftarakë të teknologjisë së fundit deri te dronët me kosto të ulët.
Një nga armët më të fundit që debutoi në fushën e betejës është raketa PrSM, e cila sapo pa veprimin e saj të parë kur SHBA-të e vendosën atë për të goditur objektivat ushtarake iraniane.
Shefi i Komandës Qendrore Amerikane (CENTCOM), admirali Brad Cooper, tha pas debutimit të saj se PrSM i ofron ushtrisë amerikane "një aftësi të pakrahasueshme goditjeje të thellë".
PrSM është një sistem armësh tokë-sipërfaqe i aftë të godasë objektiva nga 60 deri në 500 kilometra larg, shumë përtej rrezes së çdo artilerie ose sistemi konvencional raketor. /Telegrafi/