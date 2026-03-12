Raketa precize goditjeje, sistemi më i fundit i armëve të Uashingtonit godet Iranin
Raketa e re precize goditjeje e ushtrisë amerikane, ose shkurt PrSM, është një armë me rreze të mesme deri në të gjatë veprimi që synon të zëvendësojë sistemin e vjetër të Raketave Taktike të Ushtrisë (ATACMS).
Lufta e vazhdueshme e Iranit ka parë shumë armë të reja të vendosura, nga avionë luftarakë të teknologjisë së fundit deri te dronët me kosto të ulët, transmeton Telegrafi.
Një nga armët më të fundit që debutoi në fushën e betejës është Raketa Precize Goditjeje (PrSM), e cila sapo pa veprimin e saj të parë kur SHBA-të e vendosën atë për të goditur objektivat ushtarake iraniane në ndërhyrjen e vazhdueshme SHBA-Izrael në vend.
Shefi i Komandës Qendrore Amerikane (CENTCOM), admirali Brad Cooper, tha pas debutimit të saj se PrSM i ofron ushtrisë amerikane "një aftësi të pakrahasueshme goditjeje të thellë".
PrSM është një sistem armësh tokë-sipërfaqe i aftë të godasë objektiva nga 60 deri në 500 kilometra larg, shumë përtej rrezes së çdo artilerie ose sistemi konvencional raketor.
Sistemet janë të pajisura me raketa, të drejtuara nga një sistem navigimi inercial i mbështetur nga GPS. Ato mund të lëshohen nga automjete M142 HIMARS ose M270 MLRS, të cilat mbajnë koka 91 kilogramëshe me shpërthim-fragmentim të projektuara për të shkatërruar objektiva të mëdhenj ose të ngurtësuar.
Çdo PrSM është pak më pak se 4 metra i gjatë dhe 43 centimetra në diametër, duke peshuar deri në 817 kilogramë. Ky dizajn më elegant u lejon lëshuesve të mbajnë dy raketa në vend të një, siç bënin gjeneratat e mëparshme të lëshuesve.
PrSM vjen në katër "inkremente", disa prej të cilave janë ende në zhvillim. Inkrementi Një është sistemi standard që përdoret aktualisht nga ushtritë amerikane dhe australiane. Inkrementi Dy është një sistem raketash kundër anijeve me një rreze veprimi deri në 1,000 kilometra dhe një raketë më të shpejtë, që pritet të dorëzohet në vitin 2028.
Inkrementi Tre ndërton mbi inkrementet e mëparshme dhe do të specializohet në shkatërrimin e fortifikimeve dhe lëshimin e dronëve të specializuar dhe bombave.
Rritja Katër synon të rrisë rrezen e veprimit përtej 1,000 kilometrave, dhe madje flitet për një rritje të pestë që do të përfshijë një automjet lëshimi autonom.
Prodhuar nga divizioni i Kontrollit të Raketave dhe Zjarrit i Lockheed Martin, ata e përshkruajnë PrSM si një "raketë sulmi precize me rreze të gjatë veprimi të gjeneratës së ardhshme".
Zhvillimi filloi në vitin 2016 në përgjigje të një thirrjeje të Ushtrisë Amerikane si pjesë e iniciativës së saj të Zjarrit Preciz me Rreze të Gjatë veprimi, me dorëzimin e parë të bërë në gusht 2023.
Iniciativa synonte të zëvendësonte Sistemin e Raketave Taktike të Ushtrisë (ATACMS) të vjetëruar me një sistem të gatshëm për shekullin e 21-të, duke ofruar aftësi më të mëdha, saktësi të shtuar dhe ngarkesa fleksibile.
PrSM i plotëson këto kërkesa, duke arritur gjithashtu dukshmëri më të ulët në radar, mirëmbajtje të reduktuar dhe përputhshmëri më të madhe me sistemet ekzistuese të armëve si HIMARS dhe MLRS.
'Godit fort': Izraeli publikon regjistrimin e bisedës midis një piloti të tyre dhe një piloti amerikan
Deri më tani, Australia është bashkuar me programin PrSM dhe ka blerë disa lëshues në vitin 2024, ndërsa Mbretëria e Bashkuar e konsideroi bashkimin në vitin 2021. Oferta e Norvegjisë për të blerë disa u refuzua nga SHBA-të në janar 2025.
Vendosja e raketës nga SHBA-të u bë e mundur vetëm në vitin 2019, kur administrata e parë Trump pezulloi pjesëmarrjen e SHBA-së në Traktatin e Forcave Bërthamore me Rreze të Mesme (INF) me Rusinë.
Vendimi për të braktisur marrëveshjen, e cila synonte të parandalonte të dy vendet nga përhapja e raketave me rreze të gjatë veprimi, ishte në përgjigje të shkeljeve të mëparshme ruse.
"Ne nuk mund të kufizohemi më nga traktati ndërsa Rusia e shkel atë pa turp", tha Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Mike Pompeo në atë kohë.
Marrëveshja kishte vendosur një limit prej 500 kilometrash për raketat e lëshuara nga toka, në një përpjekje për të eliminuar raketat me rreze veprimi dhe aftësi bërthamore më të madhe.
Ndërsa PrSM nuk mund të mbajë koka bërthamore, duke zhvilluar në shkallë të gjerë një sistem raketash të aftë për sulme me rreze të mesme deri të gjatë veprimi, SHBA-të mund të jenë duke vendosur një precedent të rrezikshëm. /Telegrafi/
In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.
“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026