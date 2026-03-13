SHBA do të dërgojë 5 mijë trupa dhe më shumë anije luftarake në Lindjen e Mesme
SHBA-të po planifikojnë të dërgojnë njësi detare dhe më shumë anije luftarake në Lindjen e Mesme, thanë tre zyrtarë amerikanë për rrjetin tonë partner NBC News.
NBC News raportoi se do të dislokoheshin rreth 2,500 marinarë shtesë dhe 2,500 marinarë.
Marinarët janë nga grup i përbërë nga USS San Diego , USS Tripoli dhe USS New Orleans.
Anijet kanë operuar në Detin Filipines kohët e fundit, por tani po shkojnë drejt perëndimit.
Komanda Qendrore e SHBA-së kërkoi forca shtesë sepse "një pjesë e planit për këtë luftë ishte që të kishte marinsat në dispozicion", sipas një zyrtari amerikan.
Ende nuk është e qartë se për çfarë do të përdoret njësia ose ku saktësisht do të vendoset.
Ndryshe, një njësi e tillë është e shquar sepse është e trajnuar për reagim ndaj krizave - evakuime nga zona të rrezikshme, mbrojtje të ambasadave e kështu me radhë.
Ata janë gjithashtu të trajnuar që të jenë të parët në terren për të krijuar zona për forca të tjera, si njësitë e operatorëve specialë, që të vijnë dhe të kryejnë një mision. /Telegrafi/