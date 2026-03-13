Izraeli hudh fletëpalosje me mesazhe mbi Bejrut, paralajmëron qytetarët
Mediat libaneze raportojnë se Forcat Ajrore Izraelite hodhën fletëpalosje në Bejrut pak kohë më parë, duke u bërë thirrje civilëve të veprojnë kundër Hezbollahut.
Një nga fletëpalosjet, drejtuar popullit libanez, thoshte: “Ju duhet ta çarmatosni Hezbollahun, mburojën e Iranit”, dhe “Libani është vendimi juaj, jo i dikujt tjetër”.
Fletëpalosja përfshinte një kod QR, së bashku me frazën: “Njësia 504 po punon për të siguruar të ardhmen e Libanit dhe popullit të tij”.
Njësia 504 është një njësi e inteligjencës ushtarake izraelite.
إلقاء مناشير "إسرائيلية" فوق بيروت #ملحق
— Mulhak - ملحق (@Mulhak) March 13, 2026
Ndryshe, hedhja e fletëpalosjeve është një taktikë e përdorur edhe në Gaza.
Ushtria e Libanit në një deklaratë i paralajmëroi qytetarët “kundër skanimit të kodeve dhe mbi këto lidhje”, duke përmendur “rreziqe ligjore dhe të sigurisë, si dhe potencialin për hakimin e telefonave celularë dhe aksesimin e të dhënave personale”. /Telegrafi/