Baza britanike në Qipro 'është goditur nga një dron iranian' – vjen reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes
Shpërthime kanë ndodhur në një bazë të RAF në Qipro, pasi ajo u godit nga një dron iranian i dyshuar.
Shpërthime të forta u dëgjuan në bazën britanike të RAF Akrotiri në Limasol rreth mesnatës sipas orës lokale, pasi u shpall një 'kërcënim sigurie'.
Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar (MoD) i tha BBC-së se kishte dëme minimale në bazë pas sulmit me dron të dielën në mbrëmje dhe se operacionet po vazhdonin normalisht.
MoD gjithashtu mohoi raportet se disa anëtarë të stafit mund të dërgoheshin në shtëpi nga Qiproja dhe tha se një hetim ishte duke u zhvilluar për të përcaktuar se nga është qëlluar droni.
Baza, ku jetojnë rreth 2,000 personel shërbimi dhe familjet e tyre, me sa duket ishte shënjestruar nga Irani ose përfaqësuesit e tij.
Shpërthimet ndodhën vetëm një orë pasi Sir Keir Starmer i dha SHBA-së lejen për të nisur sulme 'mbrojtëse' në vendet e raketave iraniane nga bazat e Mbretërisë së Bashkuar.
Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes i tha Daily Mail: “Forcat tona të Armatosura po i përgjigjen një sulmi të dyshuar me dron në RAF Akrotiri në Qipro në mesnatë sipas orës lokale”.
“Mbrojtja e forcave tona në rajon është në nivelin më të lartë dhe baza ka reaguar për të mbrojtur njerëzit tanë”.
“Kjo është një situatë aktuale dhe informacione të mëtejshme do të ofrohen në kohën e duhur”. /Telegrafi/