AA: SHBA humbi gati 2 miliardë dollarë pajisje ushtarake në katër ditët e para të sulmeve kundër Iranit
Sipas vlerësimeve dhe të dhënave të mbledhura dhe përpiluara nga Anadolu Agency, SHBA ka humbur pothuajse 2 miliardë dollarë pajisje ushtarake gjatë operacioneve të saj ushtarake kundër Iranit që nga e shtuna.
Faktori kryesor i kostos është një sistem radari amerikan i paralajmërimit të hershëm AN/FPS-132 në Bazën Ajrore Al Udeid në Katar, me vlerë 1.1 miliardë dollarë, i cili u godit me një sulm me raketë nga Irani të shtunën. Katari konfirmoi se radari u godit dhe u dëmtua.
Të dielën, 3 avionë F-15E Strike Eagles u humbën në një incident zjarri miqësor nga mbrojtja ajrore e Kuvajtit. Ndërsa të gjashtë anëtarët e ekuipazhit mbijetuan, avionët jo. Kostoja e zëvendësimit të tyre vlerësohet në 282 milionë dollarë.
Gjatë sulmit të tij fillestar të shtunën, Irani goditi selinë e Flotës së Pestë të Marinës së SHBA-së në Manama, Bahrein, duke shkatërruar dy terminale komunikimi satelitor dhe disa ndërtesa të mëdha.
Duke përdorur raporte të inteligjencës me burime të hapura, terminalet SATCOM të shënjestruara u identifikuan si AN/GSC-52Bs, të cilat kushtojnë afërsisht 20 milionë dollarë, duke përfshirë kostot e vendosjes dhe instalimit.
Irani gjithashtu pretendoi se ka shkatërruar komponentin e radarit AN/TPY-2 të Sistemit Anti-Raketë Balistike (ABM) THAAD të vendosur në Qytetin Industrial Al-Ruwais në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Imazhet satelitore përmes raporteve të inteligjencës me burime të hapura sugjerojnë se ka pasur një goditje. Komponenti i radarit i shkatërruar vlerësohet të ketë vlerën 500 milionë dollarë.
Duke kombinuar këto kosto, Irani ka dëmtuar 1.902 miliardë dollarë asete ushtarake të SHBA-së në rajon.
Irani deri tani ka shënjestruar të paktën shtatë baza ushtarake të SHBA-së në të gjithë Lindjen e Mesme që nga momenti kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan të godasin Iranin të shtunën, përkatësisht selinë e Flotës së Pestë të SHBA-së në Bahrein, Kampin Arifjan, bazën ajrore Ali Al Salem dhe Kampin Buehring në Kuvajt, Bazën Erbil në Irak, Portin Jebel Ali në Emiratet e Bashkuara Arabe, portin më të madh të ndalesës së Marinës së SHBA-së në Lindjen e Mesme dhe Bazën Ajrore Al-Udeid në Katar.
Në Kuvajt, imazhet e marra të dielën pasdite zbuluan çati të shembura në disa pika brenda bazës ajrore Ali Al Salem pas raportimeve për një sulm iranian një ditë më parë. Kampi Arifjan ishte vendi kryesor ku u vranë gjashtë ushtarë amerikanë. Një video e shpërndarë gjerësisht e regjistruar të dielën brenda Kampit Buehring në Kuvajt tregonte një dron që fluturonte mbi instalim para se të shpërthente brenda perimetrit të tij.
Pamje dhe fotografi të konfirmuara nga New York Times sugjeruan se Irani shënjestroi vazhdimisht instalimin ushtarak në Aeroportin Ndërkombëtar të Erbilit në Irak, ku janë të vendosura forcat amerikane, gjatë së shtunës dhe së dielës. Tym dhe flakë u panë duke u ngritur nga zona. Deri të dielën në mëngjes, imazhet satelitore treguan se katër struktura në një seksion të bazës ishin dëmtuar ose shkatërruar, me zjarre që vazhdonin të digjeshin deri herët të hënën.
Ndërkohë, imazhet satelitore të së dielës nga Porti Jebel Ali në Dubai treguan tym që ngrihej nga një ndërtesë e madhe brenda një zone rekreative të rrethuar të Marinës së SHBA-së. Edhe pse nuk është një bazë zyrtare e SHBA-së, Jebel Ali është ndër portet më të përdorura nga marina në rajon.
Përveç bazave ushtarake, misionet diplomatike të SHBA-së në Arabinë Saudite, Kuvajt dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë qenë gjithashtu objekt i sulmeve.
Ambasada e SHBA-së në Riad, Arabinë Saudite u godit nga dy dronë. Ministria Saudite e Mbrojtjes raportoi “zjarr të kufizuar dhe dëme të vogla materiale” në kompleks. Sipas The Washington Post, edhe stacioni i CIA-s brenda kompleksit u godit.
Ambasada e SHBA-së në Kuwait City, Kuvajt u sulmua me sulme me dronë dhe raketa të përshkruara si një “sulm brutal” iranian nga zyrtarët kuvajtianë. U raportua tym pranë kompleksit, me detaje të dëmeve që mbeten të kufizuara në raportimet publike. Ambasada u mbyll “deri në njoftim të mëtejshëm” ndërsa personeli jo thelbësor dhe familjet u evakuuan.
Konsullata e Përgjithshme e SHBA-së në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe u godit nga një dron i dyshuar iranian që goditi një parking ngjitur me ndërtesën e kancelarisë. Një zjarr shpërtheu por u vu shpejt nën kontroll nga autoritetet lokale. Terreni i konsullatës pësoi disa goditje por nuk pati shkatërrim të madh strukturor. /AA/