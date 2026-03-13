SHBA ofron deri në 10 milionë dollarë për informacion mbi liderin e Iranit
Programi Shpërblime për Drejtësi i Departamentit të Shtetit të SHBA-së ka ofruar deri në 10 milionë dollarë për informacion në lidhje me udhëheqësin e ri Suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, si dhe zyrtarë të lartë dhe figura të lidhura me Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Një banderolë e publikuar nga Shërbimi i Sigurisë Diplomatike i Departamentit të Shtetit të SHBA-së liston zyrtarët dhe figurat e kërkuara si Mojtaba Khamenei, zëvendësshefi i stafit të babait të tij të vrarë, Ali Asghar Hejazi, dhe zyrtari i lartë i sigurisë, Ali Larijani.
Emra të tjerë në listë përfshijnë Yahya Rahim Safavi, një këshilltar i lartë ushtarak i Liderit Suprem, Ministrin e Brendshëm Eskandar Momeni dhe Ministrin e Inteligjencës Esmail Khatib.
Katër pozicione të tjera përmenden pa emra: sekretari i Këshillit Suprem të Mbrojtjes, kreu i zyrës ushtarake të Udhëheqësit Suprem, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe këshilltari i Udhëheqësit Suprem të Iranit.
Sipas tekstit në banderolë, këta individë përshkruhen si udhëheqës kryesorë të përfshirë në komandimin dhe drejtimin e degëve të ndryshme të IRGC-së, të cilat thuhet se janë përgjegjëse për planifikimin, organizimin dhe kryerjen e operacioneve globalisht.
Programi thotë se individët me informacione rreth këtyre figurave ose rreth komandantëve të lartë të IRGC-së dhe rrjeteve të tyre të lidhura mund të kontaktojnë përmes platformave të mesazheve të koduara ose përmes një kanali komunikimi të bazuar në rrjetin Tor.
Në banderolë thuhet se informacioni i përshtatshëm mund të çojë në një shpërblim deri në 10 milionë dollarë. /Telegrafi/