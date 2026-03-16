Trump kërkon që shtatë vende të ndihmojnë në hapjen e Ngushticës së Hormuzit
Presidenti amerikan po e shton retorikën e tij ndaj aleatëve që po ndihmojnë Amerikën të rihapë Ngushticën e Hormuzit - rrugën jetike ujore për naftën - që Irani e ka mbyllur.
Ai tha në Truth Social disa ditë më parë se "shpresonte" që aleatët do të ndihmonin - por në Air Force One së fundmi gjuha ishte më e ashpër.
"Unë me të vërtetë po kërkoj që këto vende të vijnë dhe të mbrojnë territorin e tyre - sepse është territori i tyre - është vendi nga i cili ata marrin energjinë e tyre dhe ato duhet të na ndihmojnë ta mbrojmë atë", ka thënë Trump, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Trump e quajti misionin një "përpjekje shumë të vogël" sepse aftësia e Iranit për raketa dhe dronë ishte "shkatërruar".
Presidenti tha se "rreth shtatë vende" ishin kontaktuar, por ishte shumë herët për të thënë se cilat do të ndërmerrnin hapa - pasi ai gjithashtu refuzoi të zbulonte se nga cila anë anonte Kina.
"Kemi pasur disa përgjigje pozitive, kemi pasur disa që preferojnë të mos përfshihen", shtoi ai.
Trump komentoi gjithashtu mbi atë që duket të jetë mungesë protestash kundër regjimit brenda Iranit.
Pas sulmeve të para të luftës, ai u kishte kërkuar iranianëve të ngriheshin dhe e quajti këtë një shans për ndryshim që vjen një herë në një brez.
Por ai u tha gazetarëve mbrëmë se kjo nuk kishte ndodhur, pasi autoritetet u kishin thënë njerëzve "nëse protestoni, do të qëlloheni dhe do të vriteni".
"Protestuesit nuk kanë armë... Mendoj se është shumë e vështirë për ta të protestojnë. E kuptoj plotësisht", tha Trump.
Ai gjithashtu pretendoi se inteligjenca artificiale ishte përdorur për të gjeneruar një video që dukej se tregonte "250,000" njerëz në një tubim pro-regjimit. /Telegrafi/