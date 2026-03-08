Ndërtesa e lartë qeveritare e Kuvajtit goditet nga dronët iranian
Flakët përfshiu një ndërtesë qeveritare të Kuvajtit në orët e para të së dielës, pas një sulmi me dron iranian.
Pamjet tregojnë një zjarr të madh që përfshiu ndërtesën shumëkatëshe, përpara se shërbimet e emergjencës ta vinin zjarrin nën kontroll, transmeton Telegrafi.
Institucioni Publik për Sigurimet Shoqërore, i cili drejton faqen e qeverisë, tha më parë në mediat sociale se ambientet e tij kryesore ishin shënjestruar "duke rezultuar në dëme materiale në ndërtesë".
Ndryshe pas sulmeve amerikano-izraelite mbi pozicionet iraniane, pothuajse i tërë rajoni në Lindjen e Mesme ka ngritur alarmin e sigurisë nga frika e ndonjë hakmarrje të mundshme nga Irani.
Në anën tjetër edhe gjatë ditës së sotme kanë vazhduar sulmet ajrore mbi Teheran, ku ushtria izraelite njoftoi se ka goditur rafineritë e naftës. /Telegrafi/
