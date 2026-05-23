46 vjet nga “The Shining”, filmi kult i Stanley Kubrick që transformoi zhanrin horror psikologjik
46 vite më parë publiku hynte për herë të parë në korridoret e frikshme të hotelit “Overlook”, pa e ditur se po niste një nga përvojat më të paharrueshme në historinë e kinemasë horror.
Më 23 maj 1980 u publikua në SHBA filmi legjendar The Shining, i drejtuar nga Stanley Kubrick dhe me interpretimin ikonik të Jack Nicholson në rolin e Jack Torrance.
I bazuar në romanin me të njëjtin emër të Stephen King, filmi rrëfen historinë e një shkrimtari që pranon të kujdeset për një hotel të izoluar gjatë dimrit, bashkë me gruan dhe djalin e tij.
Por, ajo që nis si një mundësi për qetësi dhe frymëzim, shndërrohet gradualisht në një makth psikologjik të mbushur me paranojë, dhunë dhe fenomene misterioze.
Edhe pse sot konsiderohet një kryevepër absolute e horrorit modern, The Shining nuk u prit menjëherë me entuziazëm.
Në kohën e publikimit, filmi ndau kritikët dhe madje vetë Stephen King shprehu pakënaqësi ndaj mënyrës se si Kubrick e kishte përshtatur romanin e tij.
Regjisori ndryshoi shumë elemente të historisë origjinale dhe ndërtoi një atmosferë më të ftohtë, simbolike dhe psikologjike sesa horror klasik.
Me kalimin e viteve, filmi mori një status kult. Skenat ikonike si “Here’s Johnny!”, korridoret me qilimin gjeometrik, binjaket misterioze dhe dera e copëtuar me sëpatë janë kthyer në simbole të kulturës pop dhe vazhdojnë të referohen edhe sot në filma, seriale dhe rrjete sociale.
Një pjesë e madhe e suksesit të filmit lidhet me performancat intensive të aktorëve.
Interpretimi i Jack Nicholson konsiderohet ende një nga rolet më të fuqishme të karrierës së tij, ndërsa loja e Shelley Duvall si Wendy Torrance është rivlerësuar ndër vite si një nga performancat më të forta emocionale në zhanrin horror.
Filmi u realizua me perfeksionizmin ekstrem të Stanley Kubrick, i njohur për numrin e madh të xhirimeve të njëjtës skenë dhe kontrollin obsesiv mbi detajet.
Pikërisht kjo qasje krijoi atmosferën e pazakontë dhe ankthin psikologjik që e bëjnë The Shining një eksperiencë unike edhe pas më shumë se katër dekadash.
Sot, 46 vite pas publikimit, The Shining vazhdon të konsiderohet jo thjesht një film horror, por një vepër arti që ndryshoi mënyrën se si Hollywood-i e trajton frikën psikologjike në ekran. /Telegrafi/
