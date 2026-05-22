Rami Malek kishte frikë nga roli i tij në "The Man I Love", pasi luante rolin e një artisti me AIDS
Aktori Rami Malek ka pranuar se fillimisht ngurroi të pranonte rolin kryesor në filmin “The Man I Love” nga frika se ngjashmëritë me rolin e tij si Freddie Mercury në filmin “Bohemian Rhapsody” mund të ishin problematike.
Malek, i cili fitoi një çmim Oscar për interpretimin e rolit të vokalistit të grupit Queen në filmin "Bohemian Rhapsody", portretizon artistin nga New Yorku, Jimmy George, në filmin e ri. Personazhi përballet me një diagnozë të AIDS-it ndërsa përpiqet të gjejë rolin e tij të fundit të madh.
Filmi i regjisorit të pavarur amerikan Ira Sachs u shfaq premierë në Festivalin e Filmit në Kanë të mërkurën në mbrëmje, ku u prit me duartrokitje tetë-minutëshe. Gjatë duartrokitjeve, Malek, dukshëm i emocionuar, qau para publikut.
Krahas Malek, në film luajnë edhe Tom Sturridge, Rebecca Hall, Ebon Moss-Bachrach dhe Luther Ford. Duke folur në një konferencë për shtyp në Palais des Festivals, Malek shpjegoi pse kishte dilemë në lidhje me pranimin e projektit.
"Fillimisht, kur lexova skenarin, thashë: 'Oh, nuk mund ta bëj këtë, ka shumë ngjashmëri me Freddie-n, mund të jetë problematike'", deklaroi aktori.
Ai shtoi se ndjeu një lloj frike ndërsa mendonte për rolin.
"Ekziston një lloj ndjenje frike. Fillova të mendoja vërtet për atë që kisha frikë, a ishin ngjashmëritë apo këndimi? A ishte kjo, padyshim, ajo që po ndodhte gjatë asaj periudhe? E dija që duhej të përballesha me frikën", tha Malek.
Duke kujtuar përvojën e punës në filmin "Bohemian Rhapsody", aktori tha se mësoi si të shpëtonte nga frika.
"Megjithatë, nëse kam mësuar diçka nga Ira, është se ai krijon filma unikë që nuk janë të disponueshëm askund tjetër dhe e dija se isha në duar të jashtëzakonshme", tha ai.
Ai shtoi se kishte besim të plotë te regjisori gjatë xhirimeve.
"Nëse ai më zgjidhte mua, mund të mbështetesha tek ai. Jo vetëm ta mbështesja gjatë gjithë filmit, por ta ngreja lart, ta shtyja veten dhe ta detyroja veten të vrapoja drejt atij 'zjarri'", deklaroi Malek.
Pasi pranoi rolin, aktori arriti në përfundimin se, pavarësisht disa ngjashmërive midis Jimmy George dhe Freddie Mercury, të dy përfaqësojnë botë krejtësisht të ndryshme.
Malek foli gjithashtu për pasigurinë që i sillte ky rol, duke zbuluar se gjatë këtij procesi ai shpesh mbështetej në ndihmën e të tjerëve, përfshirë vetë Sachs-in, të cilin e telefononte në mes të natës. /Telegrafi/