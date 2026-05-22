SHBA siguron aleatët: Synojmë një NATO më të fortë
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, është përpjekur të sigurojë aleatët lidhur me vendimet e SHBA-së për vendosjen e trupave në Evropë.
Ndërhyrja e Rubios në fund të një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s në Suedi erdhi pasi presidenti amerikan, Donald Trump, tha se SHBA-të do të dërgonin 5,000 trupa shtesë në Poloni.
Ky vendim erdhi një javë pasi një vendosje e planifikuar prej 4,000 trupash në vend u anulua dhe disa ditë pas një njoftimi se trupat amerikane do të tërhiqeshin nga Gjermania.
Njoftimet kanë shkaktuar konfuzion midis aleatëve të organizatës transatlantike të mbrojtjes.
Megjithatë, në një konferencë për shtyp pas takimit të NATO-s të premten, Rubio tha se SHBA-të po e rivlerësonin vazhdimisht praninë e trupave të tyre në funksion të angazhimeve të tyre globale, por qëllimi ishte "një NATO më e fortë".
Raportohet se disa trupa amerikane janë aktualisht të përfshira në Lindjen e Mesme, pas konfliktit të SHBA-së dhe Izraelit me Iranin.
SHBA-të janë padyshim aleati më i madh dhe më i aftë i NATO-s.
Ajo ka mbajtur trupa në vendet evropiane për dekada të tëra - si një forcë parandaluese që fillimisht kishte për qëllim përballjen me Bashkimin Sovjetik.
Kontingjenti më i madh amerikan është në Gjermani, ku ka më shumë se 36,000 trupa në detyrë aktive.
Ka rreth 12,000 trupa në Itali dhe 10,000 në Mbretërinë e Bashkuar - dhe rreth 10,000 në Poloni gjithashtu.
Trump bëri njoftimin për vendosjen e re polake ndërsa ministrat e NATO-s ishin në Suedi për bisedime.
Duke shkruar në platformën e tij Truth Social, Trump tha se vendimi bazohej në marrëdhënien e SHBA-së me presidentin polak Karol Nawrocki, të cilin ai e mbështeti gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit të kaluar dhe i cili është një mbështetës i tij prej kohësh.
Udhëheqësi amerikan nuk dha hollësi nëse trupat shtesë ishin pjesë e vendosjes së planifikuar më parë apo e një operacioni tjetër. /Telegrafi/