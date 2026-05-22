Produksioni del me me njoftim rreth fundit të serialit shumë të përfolur turk "Esref & Ruya"
Produksioni i serialit turk “Eşref Rüya” ka dalë me një njoftim zyrtar, duke konfirmuar se rrugëtimi i këtij projekti televiziv po shkon drejt fundit.
Përmes një postimi në faqen zyrtare, TİMSBİ Productions bëri të ditur se seriali, që ka mbajtur të mbërthyer publikun para ekranit të Kanal D, do të mbyllet shumë shpejt. Njoftimi, i titulluar “Vetëm edhe 3 episode deri në Finalen e Madhe”, paralajmëron se historia po përgatitet për përfundimin e saj përfundimtar.
Në deklaratën e tyre, produksioni thekson se: “Disa histori nuk bëhen të paharrueshme sepse zgjasin shumë, por sepse prekin zemrën”. Sipas tyre, seriali do të përfundojë në një mënyrë që i përshtatet “shpirtit” të tij, duke lënë pas personazhe dhe momente që do të mbeten gjatë në kujtesën e shikuesve.
Produksioni shfrytëzoi këtë moment për të shprehur mirënjohje për të gjithë ata që kontribuan në këtë “udhëtim të bukur” – nga aktorët dhe ekipi prapa kamerave, deri te audienca që e ka ndjekur me besnikëri gjatë gjithë transmetimit.
Menjëherë pas publikimit të njoftimit, rrjetet sociale u mbushën me reagime nga fansat, të cilët shprehën keqardhje për këtë vendim. Shumë e konsideruan mbylljen të parakohshme, duke theksuar se historia kishte ende hapësirë për t’u zhvilluar më tej, sidomos rreth personazheve kryesore dhe marrëdhënieve mes tyre.
Tashmë pritet që tri episodet e fundit të sjellin një mbyllje emocionale dhe vendimtare për publikun që e ka ndjekur serialin nga fillimi. /Telegrafi/