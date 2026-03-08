Derdhja e naftës nga sulmet izraelite ndez 'lumin e zjarrit' në Teheran
Derdhja e naftës që vjen nga depot e shkatërruara të naftës të goditura nga sulmet izraelite, ka rrjedhur në disa nga sistemet e kanalizimeve të Teheranit, duke ndezur një 'lum zjarri' në anë të rrugëve në kryeqytetin iranian.
Një video e postuar në X nga llogaria e kulturës dhe arteve Living In Tehran tregoi zjarr që digjej përgjatë një pjese të një rruge në qytet, transmeton Telegrafi.
Më parë, Ministria iraniane e Naftës konfirmoi se depot e karburantit u goditën nga sulmet në tre zona, duke përfshirë qytetin Karaj në provincën Alborz, në perëndim të Teheranit.
SHBA-ja dhe Izraeli shqyrtojnë dërgimin e forcave speciale për të sekuestruar rezervat bërthamore të Iranit
E ministri izraelit i Energjisë, Eli Cohen thotë se sulmet e Izraelit ndaj objekteve të naftës së Iranit ishin një përshkallëzim në luftë dhe "do të shohim përshkallëzime të mëtejshme në ditët në vijim".
Duke folur për transmetuesin izraelit Radio 103, Cohen tha se "të gjitha objektivat që do të na ndihmojnë të dëmtojmë regjimin aktual në Iran" janë në tryezë.
I pyetur për kohëzgjatjen e planifikuar të luftës, ai tha: “Ne e dimë afatin kohor në të cilin shpresojmë të arrijmë të gjitha qëllimet që kemi vendosur. Ekziston një plan në luftë, ka zhvillime në terren, nuk duam të jemi në një situatë ku pas një ose dy vitesh do të jemi në një raund tjetër”. /Telegrafi/
Spill of oil in the sewage system has created a flowing burning river in parts of #Tehran after oil depots were bombed earlier tonight, setting the streets in the Iranian capital on fire. pic.twitter.com/tHIFE6Z5EW
— Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) March 8, 2026
'آتشسوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'
ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'
شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm
— Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026