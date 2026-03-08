SHBA-ja dhe Izraeli shqyrtojnë dërgimin e forcave speciale për të sekuestruar rezervat bërthamore të Iranit
SHBA-ja dhe Izraeli kanë diskutuar dërgimin e forcave speciale në Iran për të sekuestruar rezervat e tij të uraniumit të pasuruar shumë në një fazë të mëvonshme të luftës, sipas një raporti të Axios të shtunën.
Shtëpia e Bardhë nuk ka komentuar ende mbi raportin, i cili citon katër burime me njohuri për diskutimet, transmeton Telegrafi.
Donald Trump ka deklaruar ndalimin e Iranit nga pajisja e tij me armë bërthamore si një nga objektivat e tij të luftës.
Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One të shtunën, Trump tha se nuk është i interesuar të negociojë me Iranin.
Presidenti amerikan sugjeroi se lufta do të mbaronte vetëm pasi Teherani të mos kishte ushtri funksionale ose lidership të mbetur në pushtet.
Ai tha se fushata e bombardimeve mund t'i bënte negociatat të parëndësishme nëse të gjithë udhëheqësit potencialë vriten dhe ushtria shkatërrohet.
"Në një moment, nuk mendoj se do të mbetet dikush që ndoshta mund të thotë 'Ne dorëzohemi'", tha Trump. /Telegrafi/