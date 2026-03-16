Trump përsërit pakënaqësinë me Mbretërinë e Bashkuar për mungesën e ndihmës në luftën me Iranin
Presidenti Donald Trump tha se nuk ishte "i kënaqur" me kryeministrin britanik Keir Starmer, për refuzimin fillestar të dërgimit të pajisjeve ushtarake në Lindjen e Mesme kur filloi lufta SHBA-Izrael me Iranin.
"Isha shumë i befasuar me Mbretërinë e Bashkuar sepse Mbretërisë së Bashkuar, dy javë më parë, i thashë: 'Pse nuk dërgoni disa anije?' Dhe ai me të vërtetë nuk donte ta bënte këtë", u tha Trump gazetarëve, transmeton Telegrafi.
Duke e quajtur Mbretërinë e Bashkuar "aleatin më të vjetër" të vendit të tij, Trump tha se SHBA-të kanë shpenzuar "shumë para" për NATO-n dhe mbrojtjen e Ukrainës nga Rusia.
"Mendoj se është e tmerrshme," tha Trump, duke vazhduar të thotë se nuk ishte "i kënaqur me Mbretërinë e Bashkuar".
Presidenti tha se Starmer i kishte thënë dje se po takohej me ekipin e tij për të marrë një vendim në lidhje me bashkimin me një përpjekje për të ndihmuar në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit.
“Unë thashë, nuk ke nevojë të takohesh me ekipin. Ti je kryeministri. Mund ta krijosh vetë — pse duhet të takohesh me ekipin tënd për të mësuar nëse do të na dërgosh apo jo disa minapastruese apo disa varka”, shtoi ai. /Telegrafi/