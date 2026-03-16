Afro 200 ushtarë amerikanë janë plagosur deri më tani në luftën me Iranin
Afërsisht 200 trupa amerikane janë plagosur në shtatë vende të ndryshme gjatë fushatës ushtarake në vazhdim kundër Iranit, sipas zëdhënësit të Komandës Qendrore të SHBA-së, Timothy Hawkins.
Shumica dërrmuese e këtyre lëndimeve, sipas Hawkins, kanë qenë të lehta dhe më shumë se 180 ushtarë amerikanë janë rikthyer tashmë në detyrë, transmeton Telegrafi.
Përditësimi rrit totalin nga 140 trupa amerikane që Pentagoni tha se ishin plagosur që nga 10 marsi. Në atë kohë, agjencia tha se tetë nga këto lëndime ishin të rënda.
Një zyrtar amerikan i tha më parë CNN se ushtarët që konsiderohen të plagosur rëndë përfshijnë raste të rëndësishme, ku vdekja është e mundur ose e afërt. Trembëdhjetë ushtarë amerikanë janë vrarë në aksion deri më sot.
Nuk është e pazakontë që numri i lëndimeve të luhatet ose të rritet me kalimin e kohës, pasi ushtarët mund të mos kërkojnë kujdes menjëherë pas një incidenti në varësi të ashpërsisë së tij. /Telegrafi/