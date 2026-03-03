Ky thuhet të jetë momenti kur një pilote amerikane zbret me parashutë në shkretëtirën e Kuvajtit, pas rrëzimit të aeroplanit të saj nga një ‘sulm miqësor’
Ky thuhet të jetë momenti kur një pilote amerikane u bërtet vendasve "Jam mirë" pas uljes aksidentale në shkretëtirën e Kuvajtit.
Gjashtë anëtarë të Forcave Ajrore Amerikane mbijetuan pasi u hodhën me parashutë pas një incidenti të gabuar me zjarr miqësor gjatë një sulmi ajror iranian, tha ushtria amerikane, shkruan mediumi britanik Metro, përcjell Telegrafi.
Po sipas mediumit britanik, një burrë iu afrua një grupi vendasish të armatosur me AK-47 të cilët supozuan se ai ishte një pilot iranian i rrëzuar, thuhet për shkak të ngjyrës së parashutës së tij.
Ai shihet duke u dorëzuar.
Një tjetër u fotografua me një dorë të lënduar para se të ngarkohej në bagazhin e një makine dhe të çohej në një vend të sigurt.
Kuvajtianët debatojnë se çfarë të bëjnë me të para se njëri të thotë "ai është amerikan, lëreni".
Një anëtare femër e ekuipazhit të F-15 shihet duke qëndruar vetëm në shkretëtirën e Kuvajtit ndërsa një burrë i afrohet asaj.
Ajo largon rërën nga kostumi i saj, por duket e palënduar.
Burri pyet: “Je mirë? Vërtet? Ke nevojë për diçka që të të ndihmojë?”.
Ajo përgjigjet: “Jo, jam mirë”.
Ndërkohë, Al Arabia English, faqe që gjithashtu ka shpërndarë pamjet thotë në përshkrimin e tyre se videoja e dëshmitarëve okularë tregon një pilote aeroplani luftarak amerikan pasi ajo u ul në mënyrë të sigurt, pas një rrëzimi të aeroplanit të saj, i cili u godit gabimisht nga zjarri i Forcave të Mbrojtjes Ajrore të Kuvajtit në një incident të dukshëm zjarri miqësor gjatë konfliktit me Iranin.
Siç vë në pah mediumi britanik, të gjashtë anëtarët e ekuipazhit u hodhën në ajër të sigurt nga aeroplani F-15E Strike Eagles, i cili mund të arrijë shpejtësi vetëm rreth 2,000 mph dhe ishin në gjendje të qëndrueshme pasi u nxorën, tha SHBA-ja.
Në anën tjetër, televizioni shtetëror iranian pretendoi se Irani kishte synuar një nga aeroplanët amerikanë që u rrëzuan në Kuvajt pa dhënë hollësi. /Telegrafi/