Irani zgjedh liderin e ri suprem, emri i tij pritet të bëhet publik shpejt
Një udhëheqës i ri suprem është zgjedhur dhe pritet të shpallet së shpejti, sipas medias shtetërore iraniane.
Ajatollah Ali Khamenei u vra në sulmet amerikane-izraelite në ditën e parë të luftës të shtunën e kaluar.
Një këshill udhëheqës prej tre personash u formua për të qeverisur vendin në një bazë të përkohshme menjëherë pas vdekjes së udhëheqësit suprem.
Ai përfshinte:
Masoud Pezeshkian, presidenti reformist i Iranit
Gholamhossein Mohseni Ejei, kreu i gjyqësorit i linjës së ashpër
Alireza Arafi, jurist dhe kreu i Basij, një forcë paramilitare vullnetare
Udhëheqësi suprem zgjidhet nga "asambleja e ekspertëve", një trup prej 88 dijetarësh islamikë të zgjedhur të gjithë për besnikërinë e tyre ndaj regjimit.
Sejid Ahmad Alam Alhoda u tha mediave shtetërore iraniane se udhëheqësi suprem është zgjedhur dhe asambleja e ekspertëve do të bëjë një njoftim.
Ajatollah Mohsen Heidari Alekasir më parë tha se kandidati ishte zgjedhur bazuar në këshillën e udhëheqësit të ndjerë suprem, se pasardhësi i tij duhet "të urrehet nga armiku" në vend që të lavdërohet prej tij.
"Edhe Satani i Madh (SHBA) e ka përmendur emrin e tij", tha kleriku i lartë për pasardhësin e zgjedhur, disa ditë pasi Donald Trump tha se djali i Khameneit, Mojtaba Khamenei, 56 vjeç, ishte një zgjedhje "e papranueshme" për të.
Ai ka lidhje të ngushta me Gardën Revolucionare të elitës së Iranit dhe është parë prej kohësh si një nga kandidatët kryesorë për të pasuar të atin.
Presidenti amerikan tha të enjten se Khamenei i ri ishte pasardhësi më i mundshëm, sipas Axios, por paralajmëroi se do ta refuzonte këtë veprim dhe tha se duhet të përfshihet personalisht në zgjedhjen e udhëheqësit të ardhshëm të Iranit. /Telegrafi/