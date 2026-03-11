Irani: Përgatituni që çmimi i naftës të arrijë 200 dollarë për fuçi
Irani u ka thënë SHBA-ve të "përgatiten" që çmimi i naftës të arrijë 200 dollarë për fuçi, ndërsa kjo prish transportin përmes Gjirit Persik.
Lufta ka shkaktuar rritje të kostove të naftës, duke iu afruar 120 dollarëve për fuçi të hënën për herë të parë në gati katër vjet, përpara se të ulet më vonë gjatë ditës. Tani ajo qëndron në rreth 91 dollarë, transmeton Telegrafi.
Komanda e përbashkët ushtarake e Iranit tha se SHBA-të duhet të "përgatiten" për 200 dollarë për fuçi, ndërsa konflikti vazhdon, duke thënë se nuk mund të kontrollojë çmimet me "masa artificiale".
Pse qendra e naftës në ishullin Kharg të Iranit është ende e paprekur nga bombarduesit amerikanë-izraelitë?
Teherani ka ndaluar në mënyrë efektive trafikun e mallrave në Ngushticën e Hormuzit, e cila normalisht trajton një të pestën e tregtisë botërore të naftës.
Në të njëjtën informim, komanda e përbashkët tha se politika e Iranit e "goditjeve reciproke" kishte mbaruar dhe tani do të kryente "sulme të vazhdueshme".
Çmimi rekord për një fuçi naftë të papërpunuar Brent është 147.50 dollarë, i arritur në korrik 2008 para kulmit të krizës financiare. /Telegrafi/