Anija e mallrave goditet nga një "predhë" e panjohur në Ngushticën e Hormuzit
Një anije kontejnerësh është përfshirë nga flakët pasi është goditur nga një "predhë e panjohur" në Ngushticën e Hormuzit, duke e detyruar ekuipazhin të braktisë anijen.
Anija Safeen Prestige me flamur maltez u dëmtua nga një predhë ndërsa lundronte në drejtim të lindjes në ngushticë në orën 11:09 të paradites, tha kompania britanike detare Vanguard.
"UKMTO ka marrë një raport për një incident 2NM [milje detare] në veri të Omanit që po kalonte në drejtim të lindjes në Ngushticën e Hormuzit”, thanë nga Operacionet Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar.
"Një anije kontejnerësh ka raportuar se është goditur nga një predhë e panjohur pak mbi vijën e ujit duke shkaktuar një zjarr në dhomën e motorit", u tha ndër tjera, transmeton Telegrafi.
Në një përditësim, UKMTO tha se ekuipazhi e braktisi anijen dhe të gjithë u gjetën, pa të lënduar të raportuar.
Autoritetet po hetojnë incidentin, shtoi ajo.
Ngushtica e Hormuzit është rruga më e rëndësishme e eksportit të naftës në botë dhe kontrollohet nga Irani.
Rreth një e pesta e naftës globale udhëton përmes rrugës ujore.