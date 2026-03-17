Videoja e publikuar nga milicia pro-iraniane tregon një dron që fluturon mbi ambasadën amerikane në Irak
Një milici pro-iraniane në Irak postoi në Telegram një pamje gati dy minutëshe që tregon një dron që fluturon ulët përmes kompleksit të ambasadës amerikane në Bagdad.
Droni shihet duke fluturuar midis ndërtesave në kompleksin e fortifikuar rëndë dhe duke kaluar vetëm pak metra larg një flamuri të madh amerikan gjatë ditës. Nuk duket se ka pasur ndikim brenda kompleksit, transmeton Telegrafi.
Videoja daton më 16 mars, por CNN nuk mund ta verifikojë saktësisht se kur është regjistruar. Në fillim të marsit, ambasada urdhëroi të gjithë stafin e saj jo-thelbësor të largohej për shkak të shqetësimeve për sigurinë.
Publikimi i pamjeve erdhi disa orë pasi hoteli Al-Rasheed, i cili ndodhet brenda zonës së Zonës së Gjelbër ku ndodhet ambasada, u godit pas një sulmi me dron gjatë natës së martë.
Ambasada amerikane është shënjestruar në sulme të shumta ditët e fundit - u godit nga dy dronë të shtunën dhe mbrojtja ajrore u aktivizua për të rrëzuar predhat që vinin të hënën.
Disa grupe milicie pro-iraniane që veprojnë brenda Irakut kanë marrë përgjegjësinë për sulme të ndryshme ndaj objektivave amerikane atje që nga fillimi i luftës me Iranin.
Gjatë fundjavës, një tjetër grup militantësh publikoi gjithashtu një video të një sulmi me dron në afërsi të bazës Victory në Bagdad, e cila ishte selia e forcave amerikane gjatë luftës në Irak. /Telegrafi/
The Iranian-backed Popular Mobilization Front (PMF) released footage showing an FPV drone flying freely near the U.S. embassy in Baghdad. pic.twitter.com/fenb3Dd3cV
— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026