Spanja, Italia dhe Holanda bashkohen me vendosjen e aseteve detare në Qipro - pasi një dron i prodhuar në Iran goditi bazën britanike
Disa vende evropiane vendosën asete detare dhe ajrore në Qipro këtë javë pas angazhimeve ushtarake greke dhe franceze për të forcuar mbrojtjen ajrore të ishullit pasi një dron i prodhuar në Iran goditi bazën britanike RAF në Akrotiri të hënën.
Greqia dërgoi dy fregata - Kimon dhe Psara - së bashku me katër avionë luftarakë F-16 në Qipro, ndërsa Franca dërgoi fregatën e saj Languedoc të pajisur me sisteme anti-raketash dhe anti-dronësh.
Spanja njoftoi të enjten se do të dërgonte anijen e saj luftarake më të përparuar, fregatën e klasit Álvaro de Bazán Cristóbal Colón, në Mesdheun lindor për t'u bashkuar me forcat franceze dhe greke, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Fregata spanjolle, e cila ishte stërvitur me aeroplanmbajtësen franceze Charles de Gaulle - e cila është vendosur gjithashtu në Mesdheun lindor - në Detin Baltik, pritet të arrijë në ujërat pranë Kretës javën e ardhshme.
Ministri i Mbrojtjes i Italisë, Guido Crosetto, i tha parlamentit të enjten se vendi i tij do të ndiqte Francën, Spanjën dhe Holandën në dërgimin e aseteve Crosetto tha se Italia, Franca, Holanda dhe Spanja ranë dakord se "brenda BE-së kishte kuptim të dërgohej një mesazh mbështetjeje për Qipron".
Presidenti i Qipros, Nikos Christodoulides, konfirmoi pjesëmarrjen e Italisë, duke falënderuar kryeministren italiane Giorgia Meloni në një postim në X.
E Holanda po përgatitet të dërgojë fregatën HNLMS Evertsen me grupin e sulmit të transportuesve francezë në Mesdheun lindor.
Mbretëria e Bashkuar njoftoi të martën se do të vendoste shkatërruesin e tipit 45 HMS Dragon dhe dy helikopterë Wildcat të armatosur me raketa Martlet për të forcuar mbrojtjen nga dronët. HMS Dragon po përgatitet për një udhëtim prej rreth 5,500 kilometrash, që do të zgjasë rreth shtatë ditë për të arritur në teatër.
Sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, John Healey, mbërriti në Qipro të enjten dhe u takua me homologun e tij qipriot Vassilis Palmas për të diskutuar se si Britania do të forconte më tej mbrojtjen ajrore.
Një alarm u dëgjua rreth orës 23:00 të mërkurën në Akrotiri, me autoritetet që dërguan alarme në telefon celular duke paralajmëruar për një kërcënim të vazhdueshëm sigurie.
Zëdhënësi i qeverisë Konstantinos Letymbiotis tha se alarmi ishte paraprak dhe nuk ishte identifikuar asnjë kërcënim.
Më herët të mërkurën, Qiproja tha se një objekt i dyshimtë ishte zbuluar pranë hapësirës ajrore libaneze, duke bërë që avionët luftarakë grekë F-16 të ngriheshin në ajër nga Pafosi. Alarmi u anulua më shumë se një orë më vonë, pasi autoritetet hetuan incidentin. /Telegrafi/